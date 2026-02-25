Corte Suprema confirma a jueza Rosarito Montanía

En la sesión plenaria ordinaria de hoy, realizada bajo la presidencia de Alberto Martínez Simón, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó a la magistrada Rosarito Soledad Montanía de Bassani como jueza penal de Paraguarí, a propuesta de los ministros María Carolina Llanes y Gustavo Santander.

Montanía, quien ingresó al Poder Judicial como funcionaria en el año 2002, ocupó varios cargos hasta ser designada como jueza en el 2013 e interinó varios juzgados.

Actualmente y desde el año 2020, Rosarito Montanía se desempeña como jueza penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, desde sui creación además de haber sido designada jueza antidrogas, anticorrupción y antisecuestro, con destacada actuación en casos como A Ultranza Py y otros.

Rosarito Montanía, con seguridad reforzada por amenaza

“Es una jueza que se caracteriza por su carácter firme, por su conocimiento y su experiencia y fundamentalmente por su honestidad e integridad, por lo que solicitamos su confirmación en el cargo”, concluyó Llanes, tras resaltar que la jueza Montanía también integra la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Esta propuesta fue acompañada por unaniminidad por los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de la máxima instancia judicial se conoce en momentos en que la magistrada se encuentra con custodia reforzada, como consecuencia de la detección de una amenaza contra su vida, que se divulgó a nivel internacional.

“Tiene las horas contadas la jueza” dice el comentario que apareció en una publicación realizada por la cadena boliviana Red Uno sobre el cambio de cárcel de Gianina García, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (prófugo) y que despertó la alerta en las autoridades.

Corte Suprema de Justicia pospone decisión sobre suspensión

Si bien los ministros coincidieron en la confirmación de Montanía y de otros fiscales y defensores del interior del pals, al momento de tratar el pedido de suspensión de la jueza de Paz de Villa Elisa, Martha Benítez Benítez, la discrepancia entre los ministros César Garay y Víctor Ríos obligó a postergar la discusión para la sesión siguiente.

La jueza fue suspendida el año pasado sin goce de sueldo por irregularidades detectadas por una auditoría realizada por la Corte Suprema de Justicia, vinculado a la llamada “mafia de los pagarés” pero esta medida ya se levantó por cumplimiento del plazo máximo (1 mes).

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicita nuevamente la suspensión de la jueza de Paz.