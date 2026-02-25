Crisis económica por escasez de peces en el río Paraná, en Ayolas

El integrante de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia, explicó que el panorama es cada vez más complicado para las familias. Indicó que la presencia masiva de algas, especialmente aguas abajo de la represa Yacyretá, dificulta la tarea diaria. Señaló que, en muchos casos, el esfuerzo no garantiza el sustento básico.

“Con un poco de suerte se logra salvar para el pan del día; el plagueo de los compañeros es constante, porque la pesca es prácticamente nula”, expresó.

La falta de resultados desalienta a los trabajadores. Muchos ya no logran cubrir sus necesidades.

Otro factor que incide negativamente es la brusca variación en el nivel del río. Según los pescadores, en un día puede registrar entre 1,40 y 1,70 metros, y al siguiente descender hasta 40 centímetros. Esta inestabilidad altera el hábitat natural de los peces.

Como consecuencia, los cardúmenes migran hacia zonas más profundas. Esta situación reduce considerablemente las posibilidades de captura. Los trabajadores afirman que cada vez es más difícil encontrar peces en la zona.

Segovia manifestó que esta problemática no es nueva, pero que con el paso del tiempo se ha agravado. Lamentó que muchas personas no crean en la realidad que atraviesan los pescadores. Aseguró que quienes trabajan diariamente en el río conocen la verdadera situación.

“La verdad es que los cardúmenes ya no llegan como antes”, afirmó.

Agregó que las constantes subas y bajadas del agua perjudican el equilibrio natural. La consecuencia directa es la reducción de la pesca.

El dirigente también cuestionó la falta de estabilidad en el nivel del agua, atribuida a la operación de la represa Yacyretá. Señaló que esta situación genera el enojo de los pobladores cuando se responsabiliza a la entidad.

Sin embargo, insistió en que el problema se ha acentuado en los últimos años. Recordó que décadas atrás este fenómeno no se registraba.

Actualmente, las familias viven con preocupación permanente. La crisis golpea con fuerza a uno de los sectores más vulnerables.

