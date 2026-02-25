Caja Fiscal: senador excartista amenaza con juicio político a Santiago Peña

Hoy se reunió la Comisión de Hacienda del Senado con representantes de los gremios docentes, militares, policiales y de magistrados, para analizar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, que busca aumentar los años y montos de aportes para cubrir el déficit que el año pasado alcanzó US$ 30 millones.

Si bien la Cámara de Senadores postergó el 10 de febrero último en la sesión extraordinaria el tratamiento del proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, los diputados cartistas, que cuentan con mayoría propia, insisten en que aprobarían su versión, en caso de que se realicen modificaciones en el Senado.

El senador colorado independiente, Carlos Núñez, excartista, criticó a los diputados e insinuó que incluso podrían estar recibiendo dinero de Santiago Peña para defender el proyecto.

“Sabemos que a los diputados no les interesa lo que sufre el pueblo paraguayo. Lo de las fuerzas públicas, los docentes, magistrados, a ellos no les interesa, los demás no les interesa su bolsillo de los diputados, lastimosamente, que tal vez están recibiendo plata de Santiago Peña, por eso están tan fanáticos por esta ley que es traído de los pelos. Por eso, yo con mi bancada, nueve senadores que somos del Partido Colorado, más los opositores, vamos a rechazar categóricamente, vamos a aprobar, pero con modificaciones (sic)”, aseguró.

Juicio político a Peña

Los cartistas estarían intentando adelantar el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, a fin de evitar que los gremios afectados se organicen y lleguen a la fecha del tratamiento, marcado para el 25 de marzo, con manifestaciones en inmediaciones del Congreso Nacional.

Consultado sobre esta intención del cartismo, Núñez aseguró que, si bien el sector oficialista tiene la lapicera en este momento, tanto la disidencia del Partido Colorado como la oposición van a pelear, sin descartar la convocatoria a una movilización más grande e incluso un pedido de juicio político contra el mandatario.

“No le va a salir bien a Santiago Peña si consigue ese objetivo. En este momento le puede inclusive pedir un juicio político contra él, porque está metiendo la pata hasta más no poder. Imagínense ahora que está sacando a la calle a los militares con un decreto y eso es anticonstitucional. Es decir que la policía tiene que retirarse todo e irse a su casa nomás ya en este momento y dejar la calle libre a los militares”, criticó.

Agregó que Peña debería sacarle a Enrique Riera del Ministerio del Interior, quien “no sirve para nada, no entiende de seguridad, no le responde al pueblo policial”.