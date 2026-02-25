Ñemby: millonaria inversión en baños escolares, pero alumnos y maestros usan el único sanitario de dirección

En la ciudad de Ñemby, unos 340 alumnos de la Escuela Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio Vista Alegre de la ciudad, comenzaron el año lectivo sin contar con sanitarios sexados debido a que las obras de construcción y refacción de baños siguen inconclusas, pese a una millonaria inversión municipal.

El contrato N.° 16/2025 fue firmado el 21 de noviembre de 2025 por la Municipalidad de Ñemby, representada por el intendente Tomás Olmedo (ANR-FR), quien busca su reelección, con la firma Construcciones Civiles, representada por Gustavo A. Frutos. No obstante, aunque los trabajos debían avanzar desde diciembre, aún no finalizaron.

Para la construcción de cuatro baños se destinaron G. 236.974.750, mientras que para la reparación de otros cuatro sanitarios se adjudicaron G. 113.517.240. En total, solo en concepto de baños, la inversión asciende a G. 350.491.990.

A pesar de esta suma, este es el tercer día de clases en que los estudiantes deben utilizar un sanitario facilitado por la Dirección de la institución. La medida provisoria genera incomodidad tanto en niñas como en niños, además de obligar a docentes y directivos a organizar turnos para el uso del único espacio disponible.

Las necesidades no se limitan a los baños. En la institución también se ejecuta la construcción de un aula con todos sus accesorios, por un monto de G. 203.884.340. Paralelamente, el aula correspondiente al séptimo grado requiere reparación urgente, ya que los tirantes del techo se encuentran torcidos, lo que genera preocupación sobre la seguridad del espacio.

Asimismo, el salón que actualmente funciona como comedor presenta importantes grietas en las paredes, reflejando el deterioro de la infraestructura escolar.

“Tenemos muchas necesidades. Vamos a solicitar vía microplanificación otros pedidos o vamos a ver si trabajamos desde la institución", expresó la directora Ana María Ramírez.

Mientras tanto, la comunidad educativa aguarda que las obras adjudicadas concluyan en el menor tiempo posible, de modo a garantizar condiciones básicas y seguras para los estudiantes, que iniciaron el ciclo lectivo en medio de precariedades pese a la millonaria inversión anunciada.