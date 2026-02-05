Más de 300 alumnos no podrán iniciar clases en San Antonio por peligro de derrumbe

Los sectores más comprometidos de la Escuela Puertas del Sol corresponden al pabellón que alberga las aulas del segundo, cuarto y quinto grado, donde en septiembre de 2025 las directoras de ambos turnos habían advertido a la Municipalidad de San Antonio sobre la existencia de grietas en los pilares y columnas de los corredores de estas aulas.

Ante esta alerta, la Municipalidad administrada actualmente por el intendente Raúl Javier Aguilera (PLRA) -que busca su reelección-, clausuró el pabellón en septiembre de 2025, y realizó un llamado a licitación por un monto de G. 112.318.000, destinado a la refacción integral de la galería, incluyendo trabajos de mampostería y el cambio de pilares.

Los trabajos de reparación, que ya se habían hecho en el año 2021 con un gasto de G. 400 Millones durante el intendente Raúl Mendoza, inició nuevamente en diciembre del 2025, que consistió en el desmonte de toda la galería, pero recién en enero de este año se observó que las aulas estaban agrietadas debido al trabajo que se introdujo, y los albañiles avisaron que no podrían continuar porque el techo podría colapsar.

Explicaron que se constató que las vigas del techo no estaban apoyadas sobre la pared, sino sobre el revoque, sin atravesar o anclarse a la mampostería.

A esto se suma los problemas estructurales de las aulas del nivel inicial de preescolar, cuyo techo está afectado en un 60%. debido a que las termitas deterioraron las vigas y paredes. La situación se agrava debido a que el aula se encuentra rodeada de árboles infestados por estos insectos.

Llamado no figura en la DNCP

Respecto al llamado a licitación impulsado por la Municipalidad de San Antonio para la refacción de las galerías, en los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se consigna el nombre de la empresa adjudicada.

En la página solo figuran el monto adjudicado, la descripción de los trabajos previstos y el lugar de ejecución de la obra, correspondiente a la escuela Puertas del Sol de San Antonio. Esta falta de información sobre la firma responsable de los trabajos que se están realizando este año plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Directoras esperan respuesta del MEC

Toda esta situación afecta el inicio de clases de más de 300 alumnos. Las directoras Estela Apuril, del turno mañana, y Alice Britez, del turno tarde, elevaron notas formales alertando sobre la situación, y esperan recibir una respuesta de las autoridades del MEC.

“Nosotros no tenemos respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sobre el inicio de clases. El intendente ya está al tanto de todo y debido al nuevo problema ordenó suspender la obra”, explicó la directora Estella Apuril.

Con relación a la posible solución que podría brindar el MEC, el director Departamental de Educación, Francisco Canatta se mantiene en su postura de que dependen de la Dirección de Infraestructura para tomar una decisión del lugar donde reubicarían a los estudiantes al inicio de clases.

El intendente, Santiago Aguilera, expresó por su parte que están trabajando en un nuevo proyecto para dar una solución definitiva al problema. “Nos encontramos con una nueva situación, no teníamos previsto esto, pero ya estamos trabajando en un nuevo proyecto”, aseguró.