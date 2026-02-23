San Lorenzo: carpas reemplazan las aulas ante retraso de obras escolares

El primer día de clases en la ciudad de San Lorenzo, en la Escuela N° 0394 Carolina Romero, estuvo marcado por la precariedad ante la intervención de dos pabellones. Las actividades se trasladaron dentro de dos carpas instaladas en el predio de la institución, donde los estudiantes desarrollaron las clases simultáneamente entre tres grados.

Tras el saludo de bienvenida por parte de las autoridades, varios padres permanecieron en el lugar para observar cómo se desarrollaría la jornada. Sin embargo, algunos no quedaron conformes con el sistema implementado y decidieron retirar a sus hijos al considerar que el espacio no ofrecía seguridad.

Uno de los principales reclamos fue la filtración de agua proveniente de los compresores instalados en las carpas, además de la falta de agua potable y de sanitarios adecuados. La situación generó malestar entre las familias.

Diana González, madre de uno de los estudiantes, expresó su preocupación por la sobrepoblación en los espacios provisorios: “Muchos no vinieron hoy, pero de seguro mañana vendrán los demás. El quinto grado son como 40 alumnos; el cuarto, unos 20; y el sexto, entre 15. Sumando todo (75) son muchos y será tedioso que estén juntos”, señaló.

Actualmente, la institución cuenta con 270 alumnos, todos afectados por la intervención de los pabellones. Los trabajos de refacción están a cargo de la Municipalidad de San Lorenzo, bajo la gestión del intendente Felipe Salomón (HC), quien busca su reelección.

Millonaria inversión

La empresa adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017, monto que también contempla la refacción del Colegio Nacional Barcequillo

Los trabajos se iniciaron en diciembre y, de acuerdo con el calendario de planificación, la entrega de las mejoras está prevista recién para abril de este año. Mientras tanto, los alumnos deberán continuar asistiendo a clases bajo carpas.