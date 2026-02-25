Tomate caro: comerciantes atribuyen a escasez y prohibición de importación

El precio del tomate en el Mercado de Abasto está rondando los G. 300.000 la caja, un precio muy elevado para el consumidor final, dicen los comerciantes, que atribuyen esta situación a la imposibilidad de abastecer la demanda local con producción nacional.

Guido González, productor y comerciante, comentó que la producción local está cubriendo apenas el 20 por ciento del consumo local y señaló que la estrategia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de producir tomate todo el verano necesita una mejor implementación para alcanzar el objetivo.

En ese sentido, indicó que, ante la negativa del Gobierno de importar la fruta, el contrabando está penetrando los mercados, porque los comerciantes necesitan seguir trabajando, manifestó.

Tensión con el ministro de Agricultura y Ganadería

Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru), contó que protagonizó un fuerte cruce con el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien, según sus palabras, la maltrató. La dirigente dijo que fue citada por el titular del MAG, a quien reclamó respuestas frente a la problemática del tomate.

Leguizamón señaló que al ministro le molestan las constantes denuncias que los importadores hacen llegar a los medios de comunicación. “A él no le gusta que yo hable a la prensa; eso me gritó y me reclamó ayer”, señaló. Agregó además que Giménez pidió respeto al Plan Nacional de Producción de Tomate en Verano, el cual, según los importadores, no cubre el mercado y termina fomentando el contrabando.