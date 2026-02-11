Capasu insiste en que hay “escasez” de tomates y pide que el MAG autorize importación

La escalada de precios de tomate continúa y en las góndolas de algunos supermercados el producto alcanza o incluso supera los 20.000 guaraníes por kilogramo.

Mientras el Ministerio de Agricultura y Ganadería insiste en que hay disponibilidad de tomates nacionales, comerciantes hablan de escasez y piden que el Gobierno vuelva a autorizar la importación para abastecer al mercado.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), insistió en que existe una “escasez” de tomates que “presiona hacia arriba el precio”.

Afirmó que, en el Mercado de Abasto, donde se surten la mayoría de los supermercados y otros puntos de venta, “hay poco y lo que hay está caro”. Dijo sospechar que parte del producto disponible es contrabando.

Importación

Lezcano abogó por que el Gobierno vuelva a autorizar el ingreso a Paraguay de tomates del exterior y argumentó que la importación “debe ser un regulador de la disponibilidad”.

“Si los productores (nacionales) no pueden abastecer, con la importación puede haber la cantidad suficiente y esa competencia presione hacia abajo el precio y podamos tener un precio no tan fluctuante”, insistió.

Señaló que en diciembre el tomate tenía precios alrededor de 6.000 guaraníes por kilo y afirmó que fluctuaciones tan grandes “no son muy buenas ni para el consumidor ni para los supermercadistas”.