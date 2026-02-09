Demanda de tomate es cubierta en un 90% por el contrabando, denuncian importadores

Los comerciantes e importadores llegaron hasta la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con sus camiones, desafiando al ministro Carlos Giménez a que les cargue 100.000 kilos de tomate y de esa forma pueda demostrar que existe -como afirma- producción local suficiente para abastecer el consumo.

Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas del Mercado de Abasto (Asicofru), tildó a Carlos Giménez de “mentiroso” y dijo que nunca antes el contrabando estuvo tan liberado como ahora. “¿Dónde está el tomate nacional que él dice que hay?”, cuestionó Leguizamón al tiempo de exigir que el ministro los reciba.

En una entrevista reciente, el ministro Carlos Giménez indicó que el Plan Nacional de Tomate, por medio del cual se promueve la cosecha de la fruta todo el año, está permitiendo cubrir la demanda local y destacó que los mismos productores están haciendo negocio con su producción, lo que podría estar incomodando a los importadores.

Los importadores ubicaron sus camiones sobre la calle Yegros en el centro de Asunción, bloqueando el tránsito en la zona.

