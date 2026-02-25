Video: camión sin frenos utilizó rampa de emergencia y evitó accidente en Ypacaraí

El hecho se registró el miércoles a las 19:21, cuando el conductor de un camión que circulaba por la Ruta PY02 detectó una falla mecánica y decidió ingresar a la rampa de emergencia.

El episodio fue difundido en redes sociales por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que subrayó que la infraestructura cumplió su función preventiva.

De acuerdo con el informe oficial, no se registraron heridos ni daños materiales.

Infraestructura pensada para salvar vidas

“Este hecho reafirma la importancia del correcto uso de esta infraestructura, demostrando que es un elemento clave para prevenir accidentes graves en la ruta”, expresó la institución en su publicación.

Las rampas de emergencia están diseñadas para detener vehículos pesados que presentan fallas en el sistema de frenos u otros desperfectos mecánicos en tramos con pendiente, reduciendo la velocidad mediante un lecho de material especial.

Más de 50 intervenciones exitosas desde su habilitación

Según los últimos datos oficiales publicados por el MOPC, la rampa de emergencia fue utilizada en cuatro ocasiones durante el 2023. En el 2024 se registraron 23 ingresos, mientras que en lo que va del 2025 ya se contabilizan otros 23 casos.

En total, sumando este último caso, ya son más de 50 intervenciones exitosas, evitando potenciales accidentes en uno de los tramos de mayor circulación vehicular del país.