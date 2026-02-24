Alto Paraguay: Permanentes aguaceros dificultan el tránsito por los precarios caminos

Últimamente se están registrando lluvias que no superan los 15 mm en la mayoría de los casos en zonas específicas. Esta situación, sumada a la precariedad de los caminos, hace que se torne bastante difícil el tránsito vehicular; los conductores pasan verdaderas odiseas.

Lea más: Desastrosa realidad del camino que va a Fuerte Olimpo

Una unidad del transporte público que partió en la mañana de este domingo desde la lejana Bahía Negra y debía llegar en horas de la noche a la capital del país quedó atrapada a unos 40 km antes de llegar al asfalto, y recién pudo continuar viaje en la tarde de este lunes, llegando finalmente a destino en casi 48 horas.

Reparaciones y clausura

La empresa Mawes S.A., adjudicada por un monto de casi G. 8.000 millones para reparar los tramos ruteros, está realizando trabajos de buena calidad. Las tareas se concentran en los lugares más críticos del camino que parte desde la ruta bioceánica hacia la localidad de Toro Pampa.

En este trayecto de 75 kilómetros ya se pueden observar más de 25 kilómetros reparados, donde se realizaron levantamientos y compactación de terraplén, además de limpiezas laterales y cuneteados, para permitir la circulación de las aguas de lluvia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las mayores preocupaciones de los pobladores de la zona es la falta de conciencia de varios conductores, quienes, a pesar de las lluvias, proceden a transitar por el lugar, y estropeen los tramos ya reparados. Atendiendo lo difícil y costoso que representan estas reparaciones, se pide la implementación de barreras en los días de lluvia.

En este sentido, el propio gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, colorado cartista, había comprometido que la institución se encargaría de realizar estas clausuras, para lo cual procedería a contratar a los portoneros, como ya existían en años anteriores cuando funcionaba la Asociación de Caminos.

Sin embargo, hasta la fecha esta promesa no se da, poniendo en riesgo los trabajos ya realizados. Partiendo desde la ruta bioceánica en dirección a las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, existen cinco puestos de control o barreras que deben ser activados con la contratación de personal.

Subcontratación

La empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, otra de las firmas adjudicadas por el MOPC por un monto cercano a los G. 9.000 millones para reparar los caminos en Alto Paraguay, desde un primer momento demostró que no podría realizar estas tareas de acuerdo con las especificaciones, atendiendo a las escasas máquinas enviadas a la zona.

Actualmente, esta firma trabaja en el camino que llega a Puerto Casado de forma bastante lenta, precisamente al problema mencionado. La misma debe también reparar el tramo de 65 km que llega a Fuerte Olimpo, que se encuentra en deplorable estado.

Lea también: Alto Paraguay: piden demandar a empresa vial por no reparar caminos

Atendiendo a la realidad de su parque automotor, procedió a subcontratar a la empresa menonita Mawes S.A., de Wesly Wiebe, que tiene arraigo en el departamento y además cuenta con numerosas maquinarias, para reparar el camino que llega a la capital departamental. Estas tareas comenzaron desde el sábado, aunque aún de forma un poco dificultosa debido a los permanentes aguaceros.

La empresa menonita deberá trabajar en los lugares más críticos, realizando los levantamientos de terraplén para evitar nuevas inundaciones en días de lluvia. La noticia de que ya comenzaron estos trabajos en esta zona es bien vista por los moradores, quienes conocen los trabajos de esta empresa.