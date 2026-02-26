Escuela y colegio inician el año lectivo con aulas clausuradas y peligro de derrumbe en Caaguazú

La institución arrastra graves problemas de infraestructura desde antes de la pandemia, según denunciaron directivos y docentes, quienes aseguran que los reclamos formales fueron presentados en reiteradas ocasiones al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sin obtener respuestas concretas.

Tres aulas presentan riesgo estructural en el pabellón comprometido, indicó el director del Colegio Nacional Guavirá, Osvaldo Ruiz, motivo por el cual dos cursos tuvieron que ser retirados del lugar. Los grados afectados son séptimo, octavo, noveno y segundo curso, lo que agrava la situación por la cantidad de alumnos que deben ser reubicados diariamente.

Dos grupos comparten aulas por falta de espacios seguros, situación que afecta directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cocina escolar, además, continúa bajo riesgo.

Solo existe un baño en malas condiciones, situación que afecta a toda la comunidad educativa, incluyendo niños pequeños y adolescentes, y fue calificada como “sumamente peligrosa” por las autoridades de la institución.

Prometieron intervención antes del inicio del ciclo lectivo 2026, tras una verificación técnica realizada por una arquitecta del viceministerio, en el marco del proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE) del Ministerio de Educación.

Hasta la fecha no se ejecutó ninguna obra, y desde el MEC indicaron que aún no existe una resolución administrativa que habilite el inicio de los trabajos, dejando en incertidumbre a la comunidad educativa.

En la institución piden que el MEC no espere que ocurra una tragedia para realizar las obras necesarias.

Intentamos hablar con el director departamental del MEC, Lic. Ariel López, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.