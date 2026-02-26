Gobernador de Guairá afirma que aterrizaje en Encarnación fue autorizado y minimiza sumario de Dinac

El aterrizaje de un helicóptero en una zona de la Costanera de Encarnación generó polémica luego de que la Dinac informara que abrirá un sumario administrativo y aplicará una eventual sanción. Según la denuncia, la aeronave pertenece al gobernador de Guairá y él mismo, junto con su padre, era pasajero del vuelo al momento del descenso.

Al respecto, Sosa sostuvo que el procedimiento fue comunicado en el momento a la torre de control y que contaban con autorización para aterrizar en el sitio. “Nosotros estamos con los documentos al día, vamos a esperar qué dicen los abogados”, expresó al ser consultado sobre el anuncio de sumario.

El titular de la Dinac, José Chávez, indicó que los helicópteros deben operar en helipuertos habilitados o en helipuntos autorizados temporalmente para cada operación.

Asimismo, recordó que en la Costanera de Encarnación existe un helipuerto habilitado, pero que si el descenso se realizó en una zona no permitida, corresponde la apertura de un sumario y eventual sanción administrativa. Recalcaron que cada vuelo debe ser informado previamente a la Dinac, detallando la zona de aterrizaje. En caso de no existir helipuerto, se debe gestionar una habilitación temporal.

Consultado sobre este punto, Sosa insistió en que la comunicación se realizó en el momento a través del piloto, a quien identificó como Daniel Ibarra. “El piloto es privado, contratado por mi familia”, afirmó, al tiempo de señalar que, de abrirse un sumario, este debería dirigirse contra el profesional al mando de la aeronave y no contra su persona.

El gobernador también minimizó la situación al señalar que durante el Rally la misma zona fue habilitada para el aterrizaje de helicópteros. “Pero justo ahora, políticamente, ahí no está habilitado. En el Rally sí estuvo habilitado. Espectacular, ¿no?”, expresó.

Además, rechazó las versiones que indicaban que descendió en el lugar para realizar compras en un supermercado cercano. Aclaró que el objetivo era llegar hasta su hotel, el cual cuenta con zona de aterrizaje propia, pero que en ese momento se encontraba inhabilitado.

El video del aterrizaje fue viralizado en redes sociales por un ciudadano argentino que, sin identificar inicialmente al gobernador, publicó lo llamativo de la maniobra en plena costanera. Sosa defendió la propiedad del helicóptero, asegurando que pertenece a su familia y que su padre ya contaba con una aeronave desde el año 1999.