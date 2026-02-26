Indignante: niños dan clases bajo árboles en una escuela rural de Capitán Bado

Alumnos de la Escuela Básica N° 1.305 San Roque, ubicada en la colonia Mariscal López de la ciudad de Capitán Bado, iniciaron el año lectivo 2026 obligados a dar clases bajo árboles. Este año la institución tiene 200 matriculados.

Las antiguas aulas de la institución presentan serios daños estructurales luego de que parte del techo se viniera abajo el año pasado, situación que obligó a inhabilitar el pabellón.

“Es muy triste, los niños dan clases bajo árboles y, si llueve, entran en la cocina. Cuando cayó el techo de las tres aulas, decidimos no utilizar más el pabellón para evitar alguna desgracia y 124 alumnos se quedaron afuera”, indicó Wilma González, representante de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) de la institución.

“Desde hoy cerramos la escuela”

La representante de los padres de la escuela San Roque, Wilma González, señaló que decidieron manifestarse desde este jueves para exigir asistencia, principalmente de la Municipalidad. Estuvieron apostados frente a la sede escolar y anunciaron que la institución permanecerá cerrada y la protesta continuará hasta que haya una respuesta de las autoridades.

Directora apunta al intendente de Bado

La licenciada Rita Armoa, directora de la institución educativa, señaló que la Municipalidad de Capitán Bado debió hacer las obras en la escuela. Sin embargo, no lo hizo por falta de voluntad política.

Por su parte, el intendente Rodney Villalba (ANR) manifestó que no llegó a realizar la intervención teniendo en cuenta que la institución se había beneficiado con el proyecto del MEC denominado Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE).

La versión del jefe comunal fue desmentida por la directora de la escuela. “En la escuela sí se construyó otro pabellón con el programa TAPE, pero eso no impide la ejecución de obras de parte de la Municipalidad con el uso del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE)”, expresó.

A su vez, el ejecutivo municipal indicó que el monto necesario para introducir las mejoras es de aproximadamente G. 150 millones.

