Itauguá invita a la clausura del ciclo artístico “Viernes Culturales 2026”

La Municipalidad de Itauguá invita a la ciudadanía a participar de la clausura del ciclo de espectáculos artísticos denominado “Viernes Culturales 2026”, prevista para este viernes 27 de febrero, a partir de las 21:00, en la Plazoleta Parroquial “Nuestra Señora del Rosario”, ubicada al costado de la iglesia central de la ciudad.

El evento marcará el cierre de la nueva edición de la propuesta cultural que, en el presente año, se desarrolló bajo el lema “Homenaje a la mujer paraguaya”, promoviendo espacios de integración artística y recreativa para toda la comunidad.

La jornada iniciará con un bloque infantil especialmente diseñado para fomentar la participación y el disfrute de los niños, con presentaciones del show de magia de Paco el Mago, la actuación de Alyssa Alejandra Mercado Giménez, “La Flor del Este”, además de la propuesta urbana de Junior el Rapero.

Posteriormente, el público podrá disfrutar del espectáculo del Ballet Internacional Iberoamericano, que presentará el cuadro “Homenaje a Luis Alberto del Paraná”, en conmemoración del centenario de su nacimiento. También subirán al escenario el Grupo Evolución, Lucy Navarro Studio, con el cuadro “Homenaje al Equipo 79”, emblemática orquesta itaugüeña de otras épocas, además del Grupo Richer Palma, Chabely Fretes y la FullBand.

La clausura culminará con una fiesta popular a cargo de la Agrupación Sin Límites, que animará el cierre festivo del ciclo cultural.

Desde la organización recordaron que la apertura del programa, realizada el pasado viernes 13 de febrero, contó con la participación de destacados artistas nacionales como Fátima Román, “La Emperatriz de la Cumbia”, Alam Cañete, Grupo Proyección, The Classic’s, Alejandro Simón y su Dinastía, y el Ballet de la profesora Noemí Adorno, quienes formaron parte del segundo ciclo de presentaciones artísticas.

La jornada del pasado 20 de febrero contó con la participación de destacados artistas nacionales, entre ellos el grupo Las Paraguayas, ganadoras del Ñandutí de Oro 2025, y Angatupyry, Compañía de Estudios e Interpretación, distinguida con la Bailarina de Oro 2025, quienes reprisaron la exitosa presentación realizada en el Festival de Cosquín, Córdoba, en representación del Paraguay

Asimismo, formaron parte de la programación Punto Trío, Grupo 432, el espacio humorístico Jagua ha Pirãi, el grupo Nahualli, Expandiendo Valores, que presentó la obra “Mujeres de ayer, de hoy y del mañana”, además de los Embajadores del Tango Zeudy y Armando, la Academia de Danza Susy Sánchez y el grupo musical Sabor Latino, ofreciendo una variada propuesta artística al público presente.

La directora de Educación y Cultura de la Municipalidad de Itauguá, Lourdes Jacqueline Villalba Regúnega, destacó que las jornadas de los “Viernes Culturales” se realizan de manera ininterrumpida desde el año 1998, constituyéndose en un proyecto pionero de festivales desarrollados en la plaza central de la ciudad.