Mercado 4: Plantean techar calles peatonales, pero no hay dinero, admiten

La gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), presentó ayer, miércoles, avances del Plan Maestro del Mercado 4. El ambicioso proyecto busca transformar este icónico centro comercial en un espacio más organizado y amigable para todos, integrando modernidad con lo tradicional. Sin embargo, la intención se ve obstaculizada por la crisis financiera municipal, heredada del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Alejandro Buzó, director de Mercados Zonales, explicó que el plan contempla el techado de calles peatonales para mejorar la experiencia de permisionarios y compradores. También se prevé un reordenamiento vehicular, para reducir el caos reinante en las inmediaciones del populoso mercado.

Otro eje fundamental es la digitalización de datos de los 2.782 permisionarios censados actualmente en el marco de este trabajo. El proyecto ya cuenta con la geolocalización de cada casilla y local comercial, facilitando el control municipal, indicó. Este avance técnico se realiza en colaboración directa con profesionales de la Universidad Católica de Asunción.

Buzó admitió, sin embargo, que, pese a contar con el diseño técnico, la comuna atraviesa una crisis que impide solventar la ejecución inmediata de obras. Precisó que organismos internacionales y agentes cooperantes son vistas como posibles fuentes de financiamiento para este desarrollo urbano. Agregó que esperan que la presentación de un proyecto serio y técnico atraiga la inversión externa necesaria hoy.

Calles peatonales

Según explicó Buzó, el plan oficializaría la peatonalización de Lévera, República de Colombia y Battilana, “calles que hace décadas son de uso peatonal, pero al efecto y en normativa todavía siguen siendo consideradas calles”. Explicó que buscan regularizar esta situación normativa para facilitar procesos municipales pendientes de los locatarios actuales.

El director precisó que, para el 2026, se proyecta el desarrollo de planes piloto, como el techado de sectores de 20 metros, para demostrar la viabilidad del plan. Con estos resultados tangibles pretenden convencer a las entidades financieras sobre la sostenibilidad y el impacto positivo del modelo propuesto.

El objetivo final, explicó Buzó, es integrar al Mercado 4 en el gran plan de Asunción hacia sus 500 años.

Promesas inclumplidas

El fantasma de las promesas incumplidas rodea este anuncio, recordando que el exintendente Rodríguez había prometido obras estructurales con los bonos G7 (2021). Del presupuesto total de G. 200.000 millones provenientes de dicha emisión de deuda, Nenecho comprometió G. 14.542 millones para construir una red de protección contra incendios del mercado, pero las obras nunca se concretaron.

Según explicó Buzó, quien anteriormente se desempeñaba como jefe del departamento de Prevención Contra Incendios (PCI), el proyecto fue presentado oficialmente a la Intendencia, donde quedó en instancia de la Dirección de Administración y Finanzas, encargada de determinar su viabilidad financiera.

Al menos desde 2025, tanto el dinero de los bonos G7 como las cuentas bancarias correspondientes desaparecieron de los balances del exintendente Rodríguez.

La actual crisis financiera de la comuna tiene sus raíces en la gestión financiera del gobierno de Nenecho. Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, el exintendente desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que debían ser para obras, pero que se usaron para gastos corrientes, principalmente en salarios.