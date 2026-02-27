Condenan a barra brava de Cerro a 25 años por feminicidio en Villa Elisa

El Tribunal de Sentencia N° 2 de Fernando de la Mora dio a conocer la sentencia íntegra por la que Ginno Rodrigo Ruiz Díaz Valiente, de 25 años, fue declarado autor del feminicidio de su novia, la joven Blanca Yanina Amarilla, de 19 años. El crimen ocurrió el 1 de julio de 2022, en Villa Elisa y el juicio oral y público concluyó el 13 de febrero último.

La condena contra Ruiz Díaz, integrante de una de las barras bravas del Club Cerro Porteño, es el resultado del voto unánime de las magistradas Gloria Garay, Ana Carolina Silveira y Leticia Frachi.

La joven Blanca Yanina fue ultimada de un disparo en el cuello lado izquierdo en su propia casa, ubicada en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa.

La acusación refiere que momentos antes del crimen, los novios estaban en la pieza de la joven cuando se generó una discusión. Posteriormente, Ginno sale rápidamente de la casa, se dirige a su automóvil y toma un arma de fuego y regresa a la habitación.

Huyó y chocó

Natalia Amarilla, hermana de la Blanca, se encontraba en la pieza contigua a la víctima cuando se escuchó el disparo. La testigo relató que cuando ingresó a la habitación vio a Gino con un arma en la mano y a su hermana ensangrentada.

Según la testigo, Gino bajó a Blanca en el piso, puso el arma en la cintura y huyó del lugar, mientras los familiares trataban de auxiliar a la joven. Esta versión coincide con la de la testigo Karen Cabrera, amiga de la víctima, quien también se encontraba en la casa en la fecha indicada.

Blanca Yanina fue llevada al Hospital de Villa Elisa donde recibió los primeros auxilios y posteriormente, al Hospital de Trauma, donde llegó sin signos de vida.

Tras el crimen, Ruiz Díaz Valiente escapó del lugar del hecho a bordo de un automóvil Chevrolet Onix, pero en la huida chocó contra una columna de cemento de la ANDE, sobre la calle Paz del Chaco, en Barcequillo, San Lorenzo, donde fue capturado.

Hipótesis de supuesto suicidio, descartada

La defensa del acusado, a cargo de la defensora pública Thamara Guanes, intentó instalar la hipótesis de un presunto suicidio y solicitó la absolución de su defendido por duda.

Sin embargo, esta versión no convenció al Tribunal de Sentencia, que declaró probada la acusación presentada por la fiscala Andrea Ríos.

Sobre el punto, el colegiado destacó un informe que reveló que si bien ambos tenían rastros de pólvora en las manos, la cantidad detectada en la mano del sospechoso es superior.

“La hipótesis alternativa de auto-disparo no supera el estándar de duda razonable, pues no explica: la ausencia del arma en la escena, el hallazgo del proyectil deformado en zona hemática, las lesiones compatibles con forcejeo en el acusado, los residuos significativos en ambas manos del mismo, la huida inmediata ni la distancia recorrida hasta el impacto vehicular. Tampoco neutraliza la lógica del dominio del hecho ejercido por quien manipuló el arma y controló el curso causal”, señala la sentencia definitiva N° 47.

Víctima luchó contra su victimario

La autopsia reveló que la joven tenía lesiones recientes y antiguas, lo que permite sostener que hubo un forcejeo previo al crimen y que además, la joven era víctima de violencia sistemática.

Por otra parte, testigos revelaron en juicio que la relación de la pareja, que tenía un noviazgo de dos años, era muy conflictiva a causa de los celos excesivos de Ruiz Díaz y dieron a conocer situaciones que evidenciaron el ciclo de violencia en que se encontraba la víctima.

Así fue el feminicidio en Villa Elisa, según el Tribunal

La Fiscalía logró probar que víctima y victimario forcejearon en el interior de su habitación, en la casa donde vivía Yanina con 7 de sus 15 hermanos, ya que se encontraron vidrios rotos y escoriaciones en la piel del acusado.

Este se colocó detrás de Yanina y le disparó en la parte lateral del cuello y la bajó al suelo, después guardó el arma (un revólver) en su cintura y huyó.

“En este caso, la secuencia probatoria es convergente: El acusado estaba presente en el lugar, existió forcejeo previo acreditado por lesiones en ambos protagonistas y por la alteración del dormitorio, se produjo un disparo en espacio cerrado, el proyectil fue hallado en zona hemática, el acusado presentó residuos significativos en ambas manos, y posteriormente huyó del lugar en su vehiculo, recorriendo aproximadamente 3.200 metros hasta colisionar contra una columna.”, concluyó el Tribunal.