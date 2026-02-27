Dinac no descarta sanciones al llamativo aterrizaje de helicoptero del gobernador

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) investiga el llamativo aterrizaje de un helicóptero vinculado al gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, en Encarnación.

El presidente de la institución, Nelson Mendoza, señaló que ya se inició una investigación para determinar si se violaron las normas de seguridad aérea.

Según Mendoza, tanto el helicóptero como el piloto cuentan con los registros al día, pero eso no los exime de cumplir los protocolos de aterrizaje en zonas urbanas. “Queremos ser bastante serios con esto. Vamos a dejar que el equipo técnico haga su trabajo para tener un veredicto final”, afirmó el alto funcionario.

¿Habrá castigo o quedará en la nada?

Al ser consultado sobre posibles multas o suspensiones, Mendoza prefirió no adelantarse, aunque dejó en claro que no se descartan medidas. “Si hubo una falla en el procedimiento o una infracción, será determinado. Podría ser desde un apercibimiento hasta sanciones más severas, pero no quiero ser apresurado mientras estemos en etapa de investigación”, explicó.

Lea más: Gobernador de Guairá afirma que aterrizaje en Encarnación fue autorizado y minimiza sumario de Dinac

“Todos los pilotos de helicóptero son un poco transgresores”. No obstante, aseguró que en este caso se llegará al fondo de la cuestión para aclarar qué fue lo que pasó realmente en la capital de Itapúa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo está bien encaminado para vuelos a Estados Unidos

En otro momento, Mendoza reiteró que ejecutivos de la aerolínea brasileña GOL estuvieron la semana pasada en Asunción para expresar formalmente su intención de operar la ruta hacia los Estados Unidos.

Actualmente, la empresa está ajustando con la Federal Aviation Administration (FAA) de EE. UU. la modalidad de los vuelos. “Una vez que GOL termine sus gestiones allá, nosotros vamos a acompañar sus decisiones de horarios y frecuencias. Todo está muy bien encaminado y la idea es llegar para el Mundial de Fútbol”, adelantó Mendoza, aunque aclaró que los tiempos finales dependen de la compañía.