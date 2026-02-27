En escuela Cerrito dependen del MEC para solucionar faltante de docente

Los padres de la Escuela Básica N° 3.222 “Cerrito” manifestaron su preocupación ante la ausencia de un profesor asignado para el segundo grado, lo que genera una superpoblación de una sala, un total de 48 alumnos, situación que consideran pedagógicamente inviable.

“En el segundo grado estamos con faltante de docente. La profesora tiene función pasiva y el rubro de ella se libera cuando sale la resolución de la titular y recién ahí deriva para interino”, explicó la Licenciada Tomasa Britez, directora de la escuela Cerrito, San Antonio.

Seguido indicó que la profesora que lleva adelante el segundo grado A es la que está con función pasiva, y es por eso que estan teniendo dos secciones para una misma sala, con 48 alumnos.

“La verdad no es recomendable la cantidad, pero qué le vamos a hacer. Es mejor tenerles así juntos, que dejarles sin clases varios días, porque no sabemos cuando sale la resolución, porque eso ya depende del MEC, no depende de la institución”, mencionó.

Además, la directora comentó que esta misma situación tenían en el Jardín, pero la solucionaron a tiempo. “Ya tenemos la docente que va a interinar. En el caso de la profesara para el segundo grado ya realizamos la gestión con el supervisor y estamos esperando respuesta”.