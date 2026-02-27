Hoy cierra la convocatoria para las Becas MOFA de Taiwán

El plazo para postular a las prestigiosas becas MOFA ofrecida por la Embajada de la República de China (Taiwán) para estudios de posgrado en el país asiático, finaliza hoy, viernes 27 de febrero.

Este programa está especialmente diseñado para quienes buscan excelencia en áreas críticas para el desarrollo nacional, orientadas a Salud Pública y carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Existen plazas exclusivas para servidores públicos y docentes universitarios paraguayos con convenios activos. Se trata de una beca completa que cubre maestría o doctorado.

Aún podés postular a otras becas

Si no llegás a completar la documentación de las becas MOFA, el calendario de Taiwán ofrece otras ventanas de oportunidad que siguen abiertas:

Becas ICDF : Ideales para grado y posgrado en áreas de agricultura, negocios y ciencias sociales. Incluye 28 programas, divididos en 25 maestrías y 3 doctorados ( Cierre: 15 de marzo ).

Becas Huayu: La opción perfecta para quienes desean sumergirse en el aprendizaje del idioma chino mandarín en la isla (Cierre: 15 de abril).

Para las Becas MOFA, el proceso se centraliza de la siguiente manera:

Estudiantes en general: A través del Sistema RUE del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) , en el edificio Citibank (Piso 7).

Servidores públicos y docentes: A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la coordinación del INAPP.

Requisitos clave

Para cualquiera de los programas, debés cumplir con los siguientes estándares:

Promedio Académico: Mínimo de 3.5 (tanto para bachillerato como para universidad).

Idioma: Certificado de inglés nivel B1 o B2 según la carrera.

Nacionalidad: Paraguaya.

Si se tienen dudas de último minuto, los contactos oficiales son a través de la web oficial www.estudiarentaiwan.org. También se puede llamar al 021-662-500 int. 128 o escribir al correo electrónico educaciontw@mail.moe.gov.tw.

Desde 1991, el Gobierno de Taiwán ha transformado la vida de 818 jóvenes paraguayos, de los cuales 330 ya han regresado al país para aplicar sus conocimientos en el mercado local.