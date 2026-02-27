Masiva jornada médica para personas con TEA en Pilar: atendieron a más de 200 pacientes

Más de 200 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fueron atendidas durante una jornada médica integral desarrollada en el predio del cuartel de caballería RC2 “Coronel Felipe Toledo”, con la presencia de especialistas del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

La actividad fue organizada con el acompañamiento de TEA filial Pilar y permitió la atención en diversas especialidades como neurología infantil, de adolescentes y adultos, fonoaudiología, psicología, psiquiatría, odontología y oftalmología.

La presidenta de TEA filial Pilar, Leticia Arruabarrena, calificó la jornada como “un logro muy importante”, tras una larga lucha de los padres para conseguir que profesionales especializados lleguen hasta Ñeembucú.

Señaló que muchas familias no cuentan con recursos para viajar hasta Asunción, donde habitualmente deben acudir para consultas.

Jornada de atención a personas con TEA

Recordó que actualmente se tienen registradas 170 personas con TEA en el departamento, cifra que será actualizada tras esta masiva convocatoria.

Por su parte, el doctor Gustavo Ortiz, director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, destacó que la atención superó las expectativas, alcanzando a 207 pacientes entre niños, adolescentes y adultos.

Explicó que el objetivo es ofrecer un abordaje multidisciplinario mediante un equipo compuesto por pediatras, neurólogos infantiles y de adultos, nutricionistas y fonoaudiólogos, apuntando a una captación primaria dentro de un plan piloto de asistencia integral.

La ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Yody Ledesma, anunció que se buscará replicar esta experiencia en otras ciudades del país, atendiendo los resultados altamente positivos obtenidos en Pilar.

La jornada contó además con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá, la Gobernación de Ñeembucú, la Municipalidad de Pilar y el Ministerio de Salud Pública.

En el acto de apertura estuvieron presentes el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Forneron (ANR), y la diputada nacional Fabiana Souto (ANR), quienes destacaron la importancia de acercar servicios especializados a los sectores más vulnerables del interior del país.