Alerta nacional: 160 incendios en 10 días reporta el comandante nacional de bomberos

El comandante Almada señaló que esta situación de aumento de incendios pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades cercanas a zonas rurales y forestales.

“En muchos casos estamos viendo un aumento de incendios en lugares donde el fuego se extiende rápidamente debido a la sequía y al viento, lo que dificulta nuestra labor de control y extinción”, explicó.

Resaltó que los incendios son frecuentes en ciudades del interior y en su mayoría son por quema de pastizales.

Causas de los incendios

Según el CBVP, las causas principales de estos incendios son quemas agrícolas mal controladas, descuidos en el manejo del fuego y la acumulación de pastizales secos, aunque no se descartan incidentes provocados de manera intencional. Los bomberos enfatizan que la prevención ciudadana es clave para evitar tragedias mayores y pérdidas materiales significativas.

El reporte del comandante Almada también advirtió que aunque los bomberos voluntarios trabajan intensamente para atender cada siniestro, la falta de recursos y equipamiento limita la capacidad de respuesta inmediata en varias regiones del país. Por ello, se insta a la población a extremar precauciones, respetar las normas de quema controlada y alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier foco de incendio.

