Pescadores y legisladores analizarán cambios en ley de pesca y crisis por algas en el Paraná

Vera señaló que la reunión se llevará adelante desde las 14:30 en el barrio San José Mí de Ayolas. Del encuentro participarán el senador Ever Villalba (PLRA) y el diputado Arnaldo Valdez (PLRA). Durante la jornada se abordará la definición de la fecha para la última audiencia pública en la que se debatirá la modificación de la ley de pesca, con el objetivo de garantizar los derechos de un sector considerado clave para la economía local y nacional.

Actualmente, existe la necesidad de estudiar y transformar el Decreto 2319, que crea el programa de asistencia a pescadores del territorio nacional, destinado a familias en situación de extrema pobreza durante la vigencia de la veda pesquera. La actual disposición deja fuera del beneficio a numerosos trabajadores que, pese a desempeñarse en la pesca comercial, no cumplen con ciertos requisitos establecidos, lo que genera cuestionamientos dentro del sector afectado.

“La ayuda económica se debería conceder según la situación de cada pescador en este momento, si un trabajador de pesca comercial mejora su vivienda o compra algún artículo para su casa o trabajo, se le excluye del beneficio. Esta situación provoca malestar entre los beneficiarios potenciales, quienes consideran que el subsidio debe contemplar criterios más flexibles y acordes a la realidad social del sector pesquero nacional”, explicó el dirigente.

El segundo eje central del encuentro será la proliferación de algas acuáticas en el río Paraná, especialmente en el Brazo Aña Cuá, aguas debajo de la represa Yacyretá. Los pescadores advierten que la presencia masiva de vegetación acuática dificulta la navegación, reduce las zonas aptas para la pesca y repercute directamente en la actividad turística vinculada al río. Desde hace varios meses reclaman a Yacyretá acciones concretas que permitan la limpieza del cauce y la recuperación de condiciones adecuadas para retomar con normalidad sus tareas y asegurar el sustento de sus hogares.

