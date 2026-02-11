ANDE busca llegar a un 5% de inclusión en su plantel de funcionarios para el 2026

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, y la ministra de la Senadis, Dra. Yody Ledesma, con el objetivo principal de fortalecer las políticas de protección, promoción de derechos y no discriminación de las personas con discapacidad (PcD).

Actualmente, la empresa eléctrica estatal cuenta con una plantilla total de 4.893 funcionarios. De este universo, 180 son personas con discapacidad, que representa un 3,67% del total de la fuerza laboral activa.

El Ing. Félix Sosa resaltó que la institución ha sido pionera en esta materia, incorporando personal con discapacidad desde hace más de 30 años, incluso antes de la vigencia de la actual legislación.

El convenio tiene por objeto la cooperación interinstitucional, el intercambio tecnológico, el asesoramiento y la implementación de servicios y proyectos conjuntos en materia de discapacidad y no discriminación, conforme a los tratados y convenios internacionales, la Constitución Nacional y las leyes vigentes, especialmente en el marco de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación.

Con la firma de este nuevo convenio, se busca también articular acciones para cerrar la brecha del 1,33% restante y cumplir con la meta institucional para 2026.

Por su parte, la ministra Yody Ledesma valoró el compromiso de la ANDE y el trabajo conjunto sostenido, destacando que este convenio sienta bases para la cooperación interinstitucional en favor de las personas con discapacidad, especialmente en la generación de oportunidades laborales. “Con este convenio se abren caminos y esperanzas para todos”, manifestó. Finalmente, ambos resaltaron la importancia del trabajo articulado para dar respuestas efectivas a las necesidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.