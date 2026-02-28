Día Nacional del Tereré: combinación de yuyos es clave para disfrutar de la bebida tradicional

Este sábado - el último del mes de febrero - en nuestro país se conmemora el Día Nacional del Tereré y en el marco de la celebración, el Tereré Literario ubicado en el Mercado 4 abre sus puertas para vivir al máximo la experiencia de disfrutar de esta refrescante bebida tan arraigada en nuestra cultura.

Si bien hablamos de una bebida que es de simple preparación, ya que solo requiere agua con hielo y yerba mate, hay quienes no conciben un tereré sin los yuyos medicinales. Es aquí que hay que prestar especial atención porque cada uno tiene una función y su forma de combinarlos resulta clave para disfrutar de un buen tereré.

Un día como este se presta para los yuyos bien refrescantes, explica Javier Torres, creador del “Paseo de los Yuyos”. En ese sentido, recomendó usar kapi’i katĩ, menta, Santa Lucía, perdudilla blanca o agrial y aclaró que la combinación debe ser de máximo tres yuyos que incluyan raíces y hojas. “El secreto está en el preparado siempre”, afirmó.

Un tereré posterior a un día de fiesta y excesos (tereré ka’u ko’ẽ) debe llevar zarzaparrilla, kapi’i katĩ y menta’i. El Tereré Literario cuenta con una carta especial de combinaciones para cada día.

Tereré rupa: la previa infaltable

El tereré puede ser todo un ritual y en el no debe faltar la base o lo que comúnmente conocemos como el “tereré rupa” que puede ser una tortilla con abundante queso o la famosa empanada con pancito. Todo esto se puede encontrar este sábado en el Mercado 4, el centro de compras más popular de nuestra capital.

