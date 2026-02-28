Nacionales
28 de febrero de 2026 - 16:50

Rally del Paraguay fue seleccionado para recibir un premio de la ONU

Imagen de archivo: los pilotos Takamoto Katsuta de Japón y Aaron Johnston de Irlanda, del equipo Toyota Gazoo Racing WRT compitiendo en el Rally del Paraguay.
Imagen de archivo: los pilotos Takamoto Katsuta de Japón y Aaron Johnston de Irlanda, del equipo Toyota Gazoo Racing WRT compitiendo en el Rally del Paraguay. Juan Pablo Pino

El presidente Santiago Peña anunció que el Rally del Paraguay fue seleccionado para el premio referente al turismo por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Este año volvemos con todo”, adelantó el mandatario.

Por ABC Color

Vía sus redes sociales, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó que el Rally del Paraguay fue elegido para un premio por parte de la ONU a la “Excelencia en el Turismo Deportivo Sostenible”.

Al respecto, el mandatario sostiene que este logro es resultado de la resultado de la “visión, planificación y trabajo en equipo”.

“Hoy celebramos un gran reconocimiento para el Paraguay. El rally generó empleo, impulsó el turismo y mostró al mundo que el Paraguay está preparado para competir entre los mejores”, escribió Peña.

Premio al Rally del Paraguay.
Premio al Rally del Paraguay.

“Este año volvemos con todo”

En su mensaje, el presidente también aseguró que “este año volvemos con todo” en referencia al rally, ya que nuestro país será sede hasta el año 2027. Previamente, este evento ya había recibido la condecoración como el “Mejor Rally del Mundo 2025”, que fue concedida a nuestro país por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y para este 2026 la organización se prepara para la segunda edición en la que se espera alcanzar los 400.000 espectadores, casi el doble de los 210.000 en el 2025.

Postales del Rally del Paraguay.
Postales del Rally del Paraguay.

Lea más: WRC Rally del Paraguay, distinguido como el Mejor Rally del Mundo 2025