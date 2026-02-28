Sambódromo repleto en la penúltima noche de los Carnavales Guaireños 2026.

La capital del Guairá volvió a vibrar con una masiva asistencia durante la penúltima noche de los Carnavales Guaireños 2026.

El espectáculo se desarrolló en el Sambódromo Eduardo Vezzetti, donde las graderías y palcos presentaron un lleno casi total.

El fin de semana largo es un factor determinante para la alta concurrencia, con visitantes provenientes no solo del departamento del Guairá, sino también de otras regiones del país.

El ambiente estuvo marcado por el colorido despliegue de comparsas, el brillo de los trajes y el inconfundible ritmo de las batucadas.

Cada agrupación presentó coreografías cuidadosamente preparadas, fruto de meses de ensayos y organización.

Hoteles, restaurantes y comercios locales reportan un importante movimiento, impulsado por la llegada de visitantes que decidieron extender su estadía durante el fin de semana largo.

El operativo de seguridad incluyó presencia policial en los accesos y controles en las inmediaciones del sambódromo.

Asimismo, se dispuso la coordinación en el tránsito para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes a las áreas de estacionamiento. Las graderías populares concentraron a grupos de amigos y familias que vivieron la fiesta con entusiasmo, mientras que en los palcos se observó un ambiente más distendido.