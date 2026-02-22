Carnaval Guaireño: La segunda noche se vivió a puro ritmo y con Sambódromo repleto

Desde tempranas horas, el público colmó las graderías del sambódromo.

La jornada arrancó con el bloque de apertura, en el que brillaron las principales figuras del carnaval: la Reina del Carnaval, Ana Álvarez; la Reina de Corso, Belén Aguirre; la Reina Infantil, Paula Vera; el Rey del Carnaval, Sergio Decoud; y el Rey Momo, Eduardo Olmedo.

En competencia, las comparsas desplegaron imponentes vestuarios, carrozas alegóricas y coreografías al ritmo de la samba.

Entre los grupos que pasaron por la pista estuvieron Comparsa Retro, Overa, Emperador y Fusión Dance, que forman parte del certamen oficial.

También se presentaron las comparsas invitadas, Ñasaindy, Star Dance y Circus El Gran Show, aportando diversidad y dinamismo al desfile.

La organización destacó el exitoso cierre del primer fin de semana de los carnavales guaireños, en una noche donde el ritmo, el color y la energía, hicieron antesala para las noches de clausura que serán el próximo viernes 27 y sábado 28 de febrero.