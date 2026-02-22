Nacionales
22 de febrero de 2026 - 08:44

Carnaval Guaireño: La segunda noche se vivió a puro ritmo y con Sambódromo repleto

Carnaval guaireño 2026
Segunda noche del Carnaval Guaireño 2026.

Color, brillo y un marco multitudinario marcaron la segunda jornada del Carnaval Guaireño 2026 en el Sambódromo Eduardo Vezzetti de Villarrica, donde comparsas, batucadas y artistas invitados ofrecieron un espectáculo vibrante que mantuvo al público de pie durante toda la noche.

Por Siro Benítez

Desde tempranas horas, el público colmó las graderías del sambódromo.

La jornada arrancó con el bloque de apertura, en el que brillaron las principales figuras del carnaval: la Reina del Carnaval, Ana Álvarez; la Reina de Corso, Belén Aguirre; la Reina Infantil, Paula Vera; el Rey del Carnaval, Sergio Decoud; y el Rey Momo, Eduardo Olmedo.

Carnaval guaireño 2026
Jóvenes Guaireños se lucieron con elaboradas coreografías y vestuarios.

En competencia, las comparsas desplegaron imponentes vestuarios, carrozas alegóricas y coreografías al ritmo de la samba.

Lea más: Arrancó el Carnaval Guaireño 2026 con mucho color, samba y gran despliegue artístico

Entre los grupos que pasaron por la pista estuvieron Comparsa Retro, Overa, Emperador y Fusión Dance, que forman parte del certamen oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carnaval guaireño 2026
Las agrupaciones mezclaron elementos contemporáneos y tradicionales.

También se presentaron las comparsas invitadas, Ñasaindy, Star Dance y Circus El Gran Show, aportando diversidad y dinamismo al desfile.

Lea más: Carnaval Guaireño 2026: Cuatro noches de bullicio en el Sambódromo Eduardo Vezzetti

La organización destacó el exitoso cierre del primer fin de semana de los carnavales guaireños, en una noche donde el ritmo, el color y la energía, hicieron antesala para las noches de clausura que serán el próximo viernes 27 y sábado 28 de febrero.