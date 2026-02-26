Carnaval Guaireño 2026: Las noches finales ofrecen una buena opción para aprovechar el fin de semana largo

Con el fin de semana largo generado por el traslado del feriado de este 1 de marzo, el movimiento turístico se acrescenta en varios puntos del país. En la capital del Guairá, las últimas noches del tradicional Carnaval Guaireño se perfilan como el plan perfecto para quienes buscan una escapada de entretenimiento sin salir del país.

Las jornadas finales del carnaval se desarrollarán mañana viernes 27 y sábado 28 de febrero en el Sambódromo Eduardo Vezzetti. Como es habitual, se espera que estas dos fechas sean las más concurridas de la edición 2026.

Cada año, el Carnaval Guaireño atrae a visitantes no solo de Villarrica, sino también de distintos distritos del departamento del Guairá y de otras zonas del país. Hoteles, restaurantes y comercios locales se preparan para recibir a los visitantes que aprovecharán el fin de semana largo para una escapada.

Los organizadores informaron que se mantendrán entradas accesibles en estas últimas noches, con el objetivo de que todas las familias puedan disfrutar del espectáculo. Los sectores están divididos en populares, plateas y palco preferencial.

Los costos para el viernes 27

Las entradas costarán G. 10.000 en sector popular, G. 30.000 en platea y G. 50.000 en preferencia. Para el sábado 28 serán de G. 20.000 en populares, G. 60.000 en platea y G. 120.000 en preferencia.

Además está disponible la compra de camarotes por G. 1.800.000 el viernes y G. 2.500.000 el sábado. Ambas opciones incluyen 10 entradas y un barril con 30 litros de cerveza. Las reservas se pueden realizar contactando a la línea 0987-136967.