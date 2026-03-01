Homenaje y tradición: así se vive el Día de los Héroes en Asunción

Hoy 1° de marzo, día de los Héroes, se recordó el 156° aniversario de la muerte del mariscal Francisco Solano López, considerado el “héroe máximo” de la Patria, hecho que puso fin a la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó al Paraguay contra tres países vecinos: Brasil, Argentina y Uruguay.

Con motivo de esa recordación, una importante cantidad de ciudadanos asuncenos y de ciudades del área metropolitana, aprovecharon el fin de semana largo para visitar el Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen Nuestra Señora Santa María de la Asunción, principal punto de recordación histórica de aquel acontecimiento.

Aunque en menor medida que años anteriores, se está viendo hoy una importante concurrencia, principalmente en horas de la tarde. A diferencia de años anteriores, donde se veía un importante despliegue oficial, este año, solo se vio un puñado de arreglos florales, enviados por organizaciones civiles.

Se espera que mañana, declarado feriado por el Poder Ejecutivo, haya una mayor concurrencia de personas al Centro Histórico.