Motociclista muere tras accidente de tránsito en Escobar

La víctima fatal fue identificada como Alberto Andrés Barrios Villalba, de 20 años de edad, domiciliado en la compañía Chircal de este municipio, quien se encontraba al mando de una motocicleta marca Star, tipo cobrador, color negro, sin chapa.

El otro vehículo involucrado es un camión marca Toyota, modelo Toyohace, año 2004, color blanco, con chapa N° AAXJ 433 Py, que presentaba daños materiales en la parte frontal y cuyo conductor se había dado a la fuga.

Posteriormente los intervinientes identificaron que el vehículo estaba al mando de Francisco Acosta Villalba, domiciliado en la compañía Mbocayaty.

En la comisaría local se recibió la denuncia del accidente y efectivos policiales, a cargo del suboficial inspector Néstor Rodríguez, se constituyeron en el lugar. Allí encontraron a una persona tendida en el suelo, sin aparentes signos de vida, así como la motocicleta con daños materiales.

Circuito cerrado permitió identificar el vehículo

Los agentes dialogaron con el denunciante Luis Fernando Núñez Martínez, quien manifestó que circulaba por la citada compañía cuando visualizó la motocicleta y a su ocupante al costado de la ruta.

Posteriormente, acudieron al sitio personal del Departamento de Investigaciones de Paraguarí y del Departamento de Criminalística para las diligencias correspondientes y el trabajo de campo.

El reporte policial refiere que el cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde el médico forense del Ministerio Público, Andrés Alvarenga, diagnosticó como probable causa de muerte “traumatismo de cráneo encefálico grave”. Posteriormente, los restos fueron entregados a sus familiares.

Tras investigaciones los efectivos policiales accedieron a copia del circuito cerrado donde pudieron constatar que el camión marca Toyota, modelo Toyohace, año 2004, color blanco, chapa N° AAXJ 433 Py, habría estado involucrado en el percance.

Posteriormente, siendo las 10:30 horas, se presentó en la comisaría local Tomás Acosta Villalba, domiciliado en la compañía Mbocayaty de este distrito, quien hizo entrega voluntaria de la camioneta marca Toyota, modelo Toyohace, con daños materiales en la parte frontal que sería a consecuencia del impacto contra la motocicleta de la víctima fatal.

El hombre manifestó que su hermano, Francisco Acosta Villalba, conductor del vehículo, se presentará con su abogado ante la Unidad Fiscal interviniente de Paraguarí. Tanto la motocicleta como el camión quedaron a cargo de la comisaría local, a disposición del Ministerio Público.