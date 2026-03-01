Villarrica: llaman a defender la libertad conquistada por héroes de la Guerra contra la Triple Alianza

Con un acto cívico realizado en Villarrica, la comunidad educativa, autoridades locales cívicas y militares, conmemoraron el Día de los Héroes, recordando a los caídos en la Guerra de la Triple Alianza.

La fecha rememora la batalla de Cerro Corá, ocurrida el 1 de marzo de 1870, donde cayó el Mariscal Francisco Solano López, marcando el final del conflicto bélico.

El acto contó con la participación de los mejores estudiantes de varias instituciones educativas, que rindieron homenaje a los héroes nacionales con mensajes alusivos a la fecha.

Uno de los momentos centrales fue la alocución de Hugo Javier Florentín, mejor alumno del Bachillerato Técnico en Informática del Centro Regional de Educación Natalicio Talavera.

El joven destacó que la conmemoración no debe limitarse a un acto formal, sino que representa un llamado a reflexionar sobre el sacrificio de hombres, mujeres y niños que defendieron la patria.

“Recordamos no solo a un líder, sino también a miles de compatriotas que entregaron lo más valioso que tenían por defender el suelo paraguayo”, expresó.

Señaló que el Día de los Héroes no simboliza únicamente el final de una batalla, sino la firmeza de un pueblo que, aun en la adversidad, decidió no renunciar a su identidad.

En su discurso, subrayó que la libertad de la que hoy gozan los paraguayos fue “comprada con la vida y el sacrificio de otros”.

Asimismo, recordó que el heroísmo no estuvo solo en los generales o estrategas, sino también en el pueblo, en los soldados anónimos, en las mujeres que reconstruyeron el país y en los niños que defendieron su hogar.

El estudiante afirmó que el heroísmo no debe quedar relegado al pasado ni guardado en un museo, sino que debe manifestarse en la vida cotidiana.

Mencionó como ejemplos el compromiso con el estudio, la honestidad, el respeto a las instituciones y la defensa de quienes sufren injusticias.

Instó a que el 1 de marzo no sea solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio permanente del deber moral y social heredado de quienes defendieron la soberanía nacional.

También enfatizó que honrar a los héroes implica actuar con integridad, servicio y compromiso en cada ámbito de la vida.