Bobadilla se impone en sondeo y es candidato de la Alianza en Carapeguá

El candidato a intendente por la Alianza, Juan Aurelio Bobadilla, señaló que el proceso de participación e integración ciudadana permitió superar divisiones históricas en la ciudad y posicionar a la Alianza como una alternativa “seria, transparente y válida” para la ciudadanía. Asimismo, felicitó al coordinador de la alianza, Gustavo Elizeche, por la consolidación del equipo político.

Indicó que a partir de ahora iniciarán un recorrido por las familias carapegüeñas para fortalecer la unidad y lograr que la sociedad se sienta representada en los intereses del proyecto político.

Se comprometió en transitar un nuevo camino de la unidad carapegüeña y del diálogo permanente, “porque todos tenemos los mismos sueños y esa es la única forma de consolidar el desarrollo verdadero para Carapeguá”, expresó.

El postulante también anunció la conformación de un centro de participación ciudadana en un local cedido por dirigentes de la oposición, donde los ciudadanos podrán acercar sus propuestas y aspiraciones. Según explicó, la intención es trasladar esas ideas al ámbito municipal tras las elecciones generales.

Lea más: Intendencia de Carapeguá: 14 aspirantes buscan liderar un municipio clave de Paraguarí

Encuesta favoreció a Bobadilla, reconoce Elizeche

Por su parte, el precandidato por el Partido Encuentro Nacional (PEN), quien salió segundo en la encuesta, y coordinador de la Alianza, Gustavo Elizeche, explicó que el proceso de definición del candidato se realizó mediante una encuesta en la que participaron él y Bobadilla. Tras conocerse los resultados, Elizeche aclaró que se postulará para la concejalía municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Carapeguá: escritor del libro “Homenaje a la Vida” critica la falta de apoyo al sector cultural

La jornada eleccionaria se desarrolló en el local del ciudadano Benjamín Bogarín. Elizeche detalló que el relevamiento se efectuó con un primer corte técnico de 500 llamadas telefónicas a ciudadanos inscriptos como electores.

Según el coordinador, la metodología utilizada por la consultora especializada en estudio y opinión pública, a cargo de Carlos Alberto Gómez y su equipo técnico, se basó en llamadas telefónicas realizadas a ciudadanos registrados en el padrón.

De dicha consulta se obtuvieron 390 respuestas efectivas, de las cuales resultó ganador Bobadilla, cuya candidatura será inscrita oficialmente el lunes, último día establecido para la presentación de documentos, en la sede partidaria del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) en Asunción.

Sostuvo que la decisión de respaldar a Bobadilla fue adoptada por consenso entre los partidos que integran la Alianza en este municipio del departamento de Paraguarí. El proceso contó además con veedores independientes.