Joven que intentó ingresar al sanatorio Migone quería entregar “un mensaje” a Cartes

El pasado viernes, un hombre de 28 años fue aprehendido luego de que intentó ingresar al sanatorio privado Migone para hablar con el expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2018), actualmente titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), quien había sido internado allí en terapia intensiva el día anterior.

El joven, identificado como David Ovidio Osorio, fue trasladado a la Comisaría 3ª de Asunción y luego el Ministerio Público ordenó su traslado al Hospital Neuropsiquiátrico de la capital para una inspección médica, tras lo cual se decidió su internación en ese centro de salud.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, cuyos agentes tienen dentro de su jurisdicción el sanatorio Migone, relató que el hombre intentó inicialmente entrar por el estacionamiento que tiene su entrada sobre la avenida Mariscal López, donde guardias del centro asistencial se lo prohibieron.

Lea más: Cartes evoluciona “muy favorablemente” y podría regresar pronto a su casa, según ministro

Posteriormente, intentó ingresar por la entrada de urgencias y ambulancias, sobre la calle Curupayty, donde de nuevo fue parado por los guardias del hospital, quienes solicitaron apoyo a la Policía. El joven fue aprehendido por “resistencia” y trasladado a la comisaría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un mensaje” para Cartes

El comisario Chena dijo que el aprehendido parecía “bajo los efectos de alguna sustancia”.

El joven manifestó que tenía “un mensaje” que le dio “un señor” para el expresidente Cartes.

Lea más: Santiago Peña: “Tenemos Horacio Cartes para rato”

El jefe policial dijo que amigos del aprehendido se presentaron ante la Comisaría y manifestaron que vive en la ciudad de San Lorenzo. Familiares del mismo no se presentaron.