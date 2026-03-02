Tránsito lento pero fluido en Ruta PY02 durante operativo retorno

Según relató el inspector, “el tránsito se encuentra con un flujo constante, aunque con lentitud en algunos tramos debido al aumento de vehículos que regresan a la capital luego de los días de descanso y turismo en diferentes puntos del país”. Quintana explicó que este incremento es habitual durante los operativos de retorno, donde se registra un mayor movimiento de automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga liviana.

En ese sentido, el inspector resaltó que la coordinación entre distintas dependencias de tránsito y seguridad vial ha sido fundamental para mantener la circulación ordenada y minimizar cualquier tipo de inconvenientes.

“El operativo retorno implica una planificación cuidadosa, desde la presencia de personal en las rutas hasta la habilitación de puestos de control y cobro en los peajes, con el objetivo de garantizar que los conductores puedan avanzar de manera segura y ordenada”, aseguró.

Peaje

En el Puesto de Peaje Ypacaraí, se habilitaron:

- Dos perceptoras de cobro en sentido Capital – Interior.

- Seis perceptoras de cobro en sentido Interior – Capital.

Quintana destacó que la disponibilidad de más cabinas de cobro permite agilizar el tránsito y reducir las esperas, especialmente en horarios pico, cuando se concentra el mayor volumen de vehículos. Además, señaló que los equipos de control se mantienen atentos a cualquier eventualidad, listos para intervenir en caso de accidentes o incidentes que puedan generar demoras.

“Durante estos operativos, priorizamos no solo la fluidez del tránsito, sino también la seguridad de todos los usuarios de la ruta. La combinación de coordinación, presencia de personal y la habilitación estratégica de cabinas de peaje permite que el tráfico avance de manera continua, incluso con el aumento significativo de vehículos que caracteriza a los fines de semana largos”, añadió Quintana.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la prudencia, respetar las señales de tránsito, conservar la distancia entre vehículos y planificar los viajes considerando posibles demoras, sobre todo en los tramos más transitados de la Ruta PY02. De esta manera, se busca que el retorno a la capital sea seguro, ordenado y sin mayores inconvenientes para quienes concluyen su descanso o turismo en el interior del país.

