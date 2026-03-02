Motociclista fallece en accidente sobre la Ruta PY02 en Caacupé

La víctima fue identificada como Diego Fernando Montiel Matto, de 28 años, domiciliado en la ciudad de Itauguá. El mismo se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Leopard, modelo GSX150, color negro, año 2017, propiedad del fallecido.

El otro vehículo involucrado es una camioneta marca Isuzu, color blanco, año 2026, que estaba al mando de Fiorela Tang Jovellanos, de 22 años, domiciliada en la ciudad de Caacupé, quien contaba con licencia de conducir categoría Particular expedida por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

La conductora no sufrió lesiones, según el informe policial.

De acuerdo con datos de la Comisaría Primera de Caacupé, ambos rodados circulaban por la Ruta PY02 Nueva Circunvalación con dirección a Asunción. Según la manifestación de la conductora, al llegar al kilómetro 52 la camioneta impactó en la parte trasera de la motocicleta.

A raíz del fuerte choque, el motociclista fue lanzado al pavimento y falleció en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Falta de iluminación en la nueva circunvalación de Caacupé pone en riesgo a conductores y peatones

Tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 911, intervinieron el Oficial Israel Franco y el Suboficial Mayor Derlis Vera. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Lea más: Camioneta embiste a motocicleta en la ruta PY02 y deja cinco heridos, incluido un niño