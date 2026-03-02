Víctimas de la mafia de los pagarés inician movilización nacional en busca de justicia

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés anunció una jornada de protesta y acción legal denominada “Expedición en búsqueda de la justicia perdida”, que se llevará a cabo este martes 3 y miércoles 4 de marzo.

La movilización busca presionar a los tres poderes del Estado para desarticular esquemas de usura que han afectado a miles de ciudadanos.

La actividad arrancará el martes a las 08:00 con la entrega de notas en las cámaras de Senadores y Diputados. El colectivo exige el tratamiento urgente de la Ley de Traslado de Expedientes y el Proyecto de Ley de Indemnizaciones.

Asimismo, solicitarán la ratificación del juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes señalan por supuesta inacción ante las irregularidades en el Poder Judicial.

Tras una conferencia de prensa frente al Congreso, brigadas de afectados se desplazarán a los Juzgados de Paz de Capital, Central y Benjamín Aceval, además de defensorías públicas, para rastrear expedientes “traspapelados”.

Por la tarde, la comitiva visitará empresas privadas para exigir la devolución de documentos de deuda que consideran secuestrados o cancelados.

Antecedentes del conflicto

La denominada “mafia de los pagarés” refiere a un esquema de estafa procesal denunciado desde hace años en Paraguay.

El modus operandi consiste en el uso de pagarés firmados en blanco o ya cancelados para iniciar juicios ejecutivos de forma irregular, a menudo con la complicidad de jueces de paz y oficiales de justicia.