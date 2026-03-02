Mafia de los pagarés: denuncian incumplimiento de ley y desinterés de defensores públicos

Muchas víctimas del esquema conocido como “Mafia de los pagarés”, quienes sufrieron descuentos compulsivos a través de embargos que se realizaron en juicios de ejecución de pagarés ya saldados, enterándose recién cuando les descontaban el salario, denunciaron que hasta ahora siguen sufriendo el incumplimiento de varias leyes.

Una de estas es la que establece el límite de descuentos de hasta el 50% del salario a cualquier asalariado en el país, lo que llevó a que varias de las víctimas estén sin cobrar un solo guaraní de su salario.

“Los compañeros este fin de mes tuvieron otra vez muchísimo descuento, se quedaron otra vez sin salario, siendo que ya se había aprobado la ley de respetar el 50%. Es una ley que ya existía, que se les hizo recordar nomás de que esa ley existía y sigue sin respetarse”, señaló Laura Duarte, de la coordinadora de víctimas.

Por su parte, Teresa Pane dijo que los embargos están volviendo, al considerar que varias de las víctimas tuvieron un pequeño aumento en su salario el mes pasado y estuvieron conformes, pero este mes se encontraron con la sorpresa de que se le descontó todo.

Denuncian a defensores públicos

Además, este mes se debe realizar la reunión de la Comisión del Senado, autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que desde la coordinadora anunciaron que aguardarían para dar a conocer las acciones que realizarán.

Una de las denuncias se realiza en contra de varios defensores públicos que, según las víctimas, no hacen su trabajo a fin de que los embargos se levanten.

“No hay interés de los defensores públicos. La ley de saneamiento habla de que cuando el expediente no se encuentra o no existe se debe levantar el embargo. También si en el expediente hay muchos muchas irregularidades se tiene que levantar el embargo y se tiene que solicitar la reconstitución del expediente y después sacar la nulidad. Hay un plazo de 10 días hábiles para la reconstitución y posterior levantamiento del embargo”, recordó Laura Duarte.

Teresa Pane indicó que realizarán visitas primero al ministro de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel González, para luego ir a cada una de las defensorías regionales a fin de averiguar qué ocurre con los defensores.

“Vamos a llegar únicamente y vamos a expresar nuestras inquietudes y vamos a irnos en grupo. No me voy a ir yo, no se va a ir Laura nomás, vamos a irnos todas, todas las que pueden”, recalcó.

Anunciaron además que realizarán movilizaciones en el mes de marzo en las instituciones que todavía permiten que se concreten los descuentos compulsivos.