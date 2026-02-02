Piden formalmente al Congreso rechazar acuerdo militar con EE.UU.

Este lunes, representantes del partido izquierdista Frente Guasu, encabezados por su presidente Sixto Pereira, se reunieron con el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), a quien presentaron un pedido formal de que el Parlamento rechace el Acuerdo Sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un convenio de cooperación militar entre el gobierno paraguayo y el de los Estados Unidos que algunos sectores han señalado como contrario a la soberanía nacional.

Entre otras disposiciones, el SOFA, que fue firmado el 15 de diciembre último en Washington y ya tuvo entrada en el Senado paraguayo, permite a las autoridades de Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre personal militar o civil estadounidense mientras este se encuentre en territorio paraguayo, efectivamente dejándolos fuera del alcance de la Justicia paraguaya.

“Es una violación a nuestra soberanía y a nuestra Constitución Nacional”, dijo a ABC Color Sixto Pereira, luego de la reunión con el senador Núnez.

Pereira insistió en que el acuerdo atenta contra la soberanía y la autodeterminación de Paraguay, y reiteró que debe ser rechazado por el Congreso, cuyo visto bueno es necesario para que el convenio entre en vigor.

“Intereses económicos”

El canciller paraguayo Rubén Ramírez defendió la firma del acuerdo argumentando que se trata de una herramienta necesaria para facilitar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Paraguay.

Pereira, sin embargo, rechazó ese argumento afirmando que la lucha contra el narcotráfico ha sido frecuentemente una “coartada” utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir en otros países.

Opinó que la verdadera motivación detrás del acuerdo es el interés económico de Estados Unidos en facilitar acceso a recursos naturales y energéticos paraguayos.

Pereira comentó que el presidente del Congreso prometió la realización de una audiencia pública sobre el SOFA, que se llevaría a cabo luego del receso parlamentario, que se extenderá hasta marzo.