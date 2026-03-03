Caja Fiscal: La UNE espera definiciones clave tras reunión con Hacienda

El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Rafael Resquín, se refirió a la charla que mantuvieron hoy con los integrantes de la Comisión de Hacienda, referente a la Reforma de la Caja Fiscal. Señaló que la versión senadores ya no sería modificada en diputados.

“Lo que podemos decir es que el senador Ovelar, presidente de la Comisión, se comprometió de que esto sí se va a tratar, no va a tener ningún rechazo. Habló también de que estaría dándose una modificación sustancial”, señaló.

Además, agregó: “Estuvo hablando también de que es muy probable de que la versión senadores ya no sea modificada en diputados. Y eso, por un lado, nos tranquiliza”.

Resquín señaló que aprovecharon la ocasión para presentar la segunda propuesta, ya que a la primera que habían presentado no les hicieron caso. “Seguramente para el lunes que viene, que quedó fijada la reunión nuevamente, ellos nos van a traer ya la contrapropuesta y vamos a intentar no discutir sobre eso”.

“Hemos hablado de que se pueda llegar a un mejor consenso posible esta vez y que después nos sentemos inmediatamente a conversar de la reforma integral, porque sabemos que esta reforma no es una reforma integral, es una reforma parcial que tampoco soluciona el problema”, añadió.

Lo que ellos proponen es que no se tenga en cuenta la edad mínima, alegando que hoy día los docentes no se jubilan ya a los 50 años, ni mucho menos a los 45, 46 años como antes.

“El docente entra a la docencia con todo lo que implica tener que tener título de grado, tener que concursar entre los 25 años y con 25 años de aporte mínimo se puede jubilar a los 50″, sostuvo.

A continuación apuntó: “Después de una jubilación escalonada, el que puede trabajar más, 26, 27, 28, 30, 35 años, entonces optativamente que ellos puedan trabajar hasta el año que le da el cuero”.

“Todo es discutible y dependiendo de qué es lo que se plantea para más adelante, nosotros podemos seguir hablando. Pero ojalá y esperemos que de la reunión del lunes salgan ya números concretos", concluyó.