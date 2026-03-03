Caja Fiscal: sindicalistas piden a docentes estar “alertas” para abandonar las aulas

El secretario general de la OTEP-A, Gabriel Espínola, explicó parte del contenido del proyecto de reforma de la caja fiscal que fue planteado por los docentes esta mañana. Detalló que se contemplan escalas de retorno según los años de aporte: 80% con 30 años de servicio, 90% con 35 años y 100% con 35 años de aporte efectivo.

Además, indicó que proponen reincorporar la jubilación extraordinaria por enfermedad, figura que —según recordó— ya está contemplada en la normativa vigente.

Otro de los puntos planteados por los docentes es el incremento del aporte patronal al 14%. “Paraguay es el único país en toda la región que no aporta como patrón ni Estado. Y dentro de las cajas existentes en el país, la Caja Fiscal es la única que no recibe aporte patronal ni del Estado”, afirmó.

En cuanto al aporte del trabajador, los maestros plantean que sea del 16% y no del 19%, pues a eso se debe sumar el 5,5% que va destinado al IPS para atención médica, como establece la versión aprobada en Diputados. Espínola sostuvo que ese esquema representaría una importante “confiscación al salario” del sector docente.

El dirigente hizo énfasis en que están abiertos a discutir una reforma integral de la caja fiscal, pero de manera “progresiva y gradual” y no en los términos que se intenta imponer actualmente. También reiteró el desacuerdo con el proyecto que tiene media sanción en la Cámara Baja.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal será tratado en la Cámara de Senadores en los próximos días. En caso de que se introduzcan cambios, volverá a Diputados, donde se definirá si se ratifican en su versión original o acompañan las eventuales modificaciones.

Vigilia y posible suspensión de clases

Por su parte, Blanca Ávalos, de la OTEP-SN, confirmó que los docentes continúan en vigilia frente al Congreso Nacional mientras avanza el estudio del proyecto.

“Convocamos a los compañeros en vigilia para ir llevando adelante todo lo que se va discutiendo, porque el Magisterio Nacional es el que tiene que ir apretando para que se defina a favor”, expresó.

Ávalos señaló que también realizaron un mitin frente a la vivienda del senador Silvio “Beto” Ovelar, en Coronel Oviedo, considerando que la Comisión de Presupuesto tendrá un rol importante en la definición del proyecto.

La dirigente pidió a los docentes mantenerse en alerta ante una eventual convocatoria a nuevas medidas de fuerza. “En cualquier momento se puede llamar al estudio, así es que dejemos nuestra sala de clase para venir a defender nuestro derecho”, exhortó.

Consultada sobre la posibilidad de interrumpir las clases, respondió que están agotando todas las medidas dentro de la Intersindical, que nuclea a 24 organizaciones, pero que no bajarán la guardia en defensa del sistema jubilatorio.

Escenario político “más conversable”

Tras la reunión, Rafael Resquín, presidente de la UNE-SN, también expresó que están en una etapa “más conversable” y potencialmente más favorable para el sector docente.

Sostuvo que incluso el vicepresidente reconoció que hubo “descoordinación” entre el Senado, Diputados y el Ministerio de Economía y Finanzas en el tratamiento inicial del proyecto. A su criterio, la movilización masiva del pasado 10 de febrero forzó la reapertura del diálogo.

Resquín estimó que, si el Senado introduce modificaciones, los diputados deberán revisar lo aprobado. “Dependiendo de la buena voluntad de la Cámara de Senadores, eso va a tener un impacto en la Cámara de Diputados también”, afirmó.

El dirigente expresó su expectativa de que la gestión del vicepresidente Alliana tenga un impacto positivo y que cualquier ajuste que se realice sea “lo menos traumático posible” para el sector docente y razonable para el Estado.