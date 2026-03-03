Dinavisa alerta sobre venta ilegal de productos estéticos y deportivos con péptidos

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió la Alerta Sanitaria N°05/2026 tras detectar la comercialización no autorizada de diversos productos que declaran contener péptidos en el territorio nacional.

Según la institución fiscalizadora, estas sustancias carecen de Registro Sanitario vigente, lo que prohíbe estrictamente su importación, distribución y venta en Paraguay.

Las autoridades advierten que el uso de estos artículos constituye un riesgo grave para la salud pública. Al no estar regulados, podrían contener sustancias no declaradas, concentraciones incorrectas o carecer de información validada sobre su dosificación y preparación, lo que puede provocar efectos adversos graves o incluso la muerte.

Lista de productos bajo alerta sanitaria

El documento oficial detalla una extensa lista de marcas y presentaciones que no deben ser consumidas:

Evoform research peptides

Evoform TB-500

Evoform GLOW BPC 157+TB 500+GHK-Cu

Evoform KISSPEPTIN

Evoform PEG-MGF

Evoform GHK-CU

Evoform ADIPOTIDE

Evoform BPC 157

Evoform SEMAX

Evoform CJC-1295 (DAC)

Evoform HCG

Evoform TESAMORELIN

Evoform SELANK

Evoform KLOW

Evoform NAD+

Otras marcas y presentaciones:

Bionexis peptides GHK-CU

ALLUVI Glow GHK-CU

ALLUVI NAD+ & B12

NAD+vance

Recomendaciones a la ciudadanía

Dinavisa recalca que no existe información validada sobre la dosis o modo de uso de estos productos específicos. Al ser inyectables en muchos casos, el riesgo de infección, toxicidad orgánica o reacciones adversas letales es extremadamente alto.

Instan a la población a abstenerse de adquirir estos productos, especialmente a través de canales no oficiales como redes sociales. Para mayor información o realizar denuncias sobre la venta de estos artículos, se encuentra disponible el sitio web oficial: www.dinavisa.gov.py.