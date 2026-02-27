Dinavisa emite alerta por falsificación del medicamento y este es el comunicado del laboratorio

Este viernes se dio a conocer que el Juzgado de Paz de Santa Rosa del Monday decretó la suspensión provisional de la venta y distribución del medicamento “T.G - Tirzepatida”, producido por Laboratorios Indufar, tras la denuncia de un hombre que terminó en urgencias con diagnóstico de pancreatitis aguda e hipoglucemia severa.

Tras este caso, la Dinavisa advirtió a la población y a los profesionales de la salud sobre la circulación de un lote falso del inyectable T.G. 10, fármaco producido por el mencionado laboratorio, específicamente en su presentación de 4 frascos viales de 0,5 mL.

“Se ha confirmado que el producto es falsificado, debido a que su identidad ha sido deliberadamente tergiversada. El producto imita al T.G. 10 fabricado y comercializado por INDUFAR CISA, cuyo laboratorio titular ha confirmado que el producto objeto de la presente alerta no ha sido fabricado por dicha empresa. Asimismo, se detectaron diversas diferencias en el empaque, los frascos viales y las etiquetas”, detalla la alerta.

Asimismo, recuerdan que los productos falsificados representan un riesgo para la salud de la población, ya que se desconoce su contenido, procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas utilizadas en su elaboración por lo que no se puede garantizar su calidad, eficacia y seguridad.

Comunicado de Indufar

Ante la mencionada medida cautelar sobre el medicamento, el laboratorio Indufar emitió un comunicado con el que señalan que la medida es de “carácter preventivo y temporal”.

También aseguran que se respetará lo decidido mientras las instancias judiciales siguen su debido curso y se esclarezca.

Además, reiteran que la evaluación técnica corresponde exclusivamente a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), autoridad competente en materia de regulación farmacéutica, y de la cual cuenta con registro sanitario vigente.

“Indufar cumple con estándares regulatorios nacionales, se fabrica bajo protocoles de calidad, estabilidad y trazabilidad, así como también es distribuido bajo control sanitario. La empresa farmacéutica respetará y acompañará los procedimientos de las instancias judiciales y demostrará su buen actuar en la justicia”, concluyen.

