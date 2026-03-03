Diputada remarca que se debe cambiar al presidente y todo el consejo de IPS

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ) visitó días atrás el Instituto de Previsión Social (IPS) tras no recibir respuestas a los cuestionamientos planteados en reunión con la Comisión Permanente.

La legisladora opositora mantuvo reuniones con la nueva gerente de Logística y Abastecimiento, la ingeniera Cecilia Rodríguez, y con el director del área médica, doctor Derlis León. Si bien otorgó un voto de confianza a las nuevas autoridades, aseguró que encontró escasas respuestas concretas sobre la crisis de abastecimiento

“Tenemos 1.200 personas esperando cirugía y un Call Center que no funciona. La gente está sufriendo en IPS”, apuntó Vallejo.

Y luego resaltó en la audiencia del martes pasado, el presidente de IPS, Jorge Brítez, dijo que se estaba enterando de muchas cosas. “¿Cómo puede ser que se entere en una audiencia cosas que los usuarios denuncian todos los días en todo el país?”.

“Esta gente está desconectada de la realidad como muchas otras autoridades. Deben irse todos. Se debe poner a gente íntegra, comprometida y técnica, que tenga ganas de trabajar”, remarcó la legisladora.

En otro momento, la diputada comentó que hizo un recorrido, donde conversó con la nueva jefa de logística y abastecimiento, así como con el director médico, quienes le pusieron al tanto de todas las falencias.

“Yo fui el jueves y no había suero para jueves y viernes. Esto es criminal. No pueden seguir ninguno de los que están a la cabeza de esa institución”, expresó.

Indicó que también se trasladó hasta la famosa lavandería donde consultó si tienen algún estudio de costo/beneficio. “¿Cuánto cuesta lavar las sábanas y batas dentro de IPS? Ellos lavan casi 2 millones de kilos al año, pero no tienen un costo estimativo como para hacer un comparativo con la mega licitación de 23 millones de dólares que hicieron”.

“¿Cuánto pagan por una limpiadora, cuánto pagan por un guardia de seguridad y cuánto ganan? Ahora estoy pidiendo todo por escrito a través de la Cámara de Diputados”, agregó.

De igual forma, la parlamentaria se refirió al caso de que en solo 28 meses, el IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, destinó más de US$ 27 millones para gastos judiciales, superando en un 61% el total ejecutado entre 2015 y 2023 en el mismo rubro.

“Acá dicen que le van a cambiar a este abogado (José González) que estaba al frente. Pero acá hay que hacer una auditoría profunda de todo lo que pasó. ¿Por qué hay prioridades para esas deudas y no para las deudas en concepto de medicamento?, señaló.

Para finalizar, dejó en claro: “Acá no pasa solo por cambiar cabeza, aunque yo considero que hoy se le debe cambiar al presidente y a todo el consejo de IPS. Pero en la parte jurídica hay que hacer una profunda auditoría".