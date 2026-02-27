IPS: Rocío Vallejo lanza advertencia a Peña: “Esto no puede continuar así”

La legisladora opositora Rocío Vallejo (PPQ) mantuvo reuniones con la nueva gerente de Logística y Abastecimiento, la ingeniera Cecilia Rodríguez, y con el director del área médica, doctor Derlis León. Si bien otorgó un “voto de confianza” a las nuevas autoridades, aseguró que encontró escasas respuestas concretas sobre la crisis de abastecimiento.

La diputada cuestionó la gestión de las autoridades. “Más allá de dar un voto de confianza a las nuevas autoridades, tenemos que hablar de la negligencia total de las altas autoridades que no pudieron darse cuenta a tiempo de todo lo que estaba pasando”, afirmó.

Según explicó, varios procesos de licitación estaban paralizados o fueron rechazados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debido a irregularidades en los pliegos. Esto, sostuvo, derivó en la falta de medicamentos, sueros e insumos básicos en distintos servicios.

“¿Cómo la máxima autoridad no se va a dar cuenta de que no se estaban levantando los llamados, de que no había medicamentos? Eso es falta total de gestión”, cuestionó.

Vallejo responsabilizó políticamente al presidente del IPS, Jorge Brítez, y a los consejeros, por no supervisar adecuadamente los procesos administrativos y permitir que la institución funcione “como un estanco”, sin coordinación efectiva entre sus áreas.

La legisladora indicó que el problema no se limita solo a la provisión de fármacos, sino también a la sobredemanda en consultas médicas, el funcionamiento del call center y la reducción de horarios por renuncias de profesionales.

De acuerdo con los datos que le fueron proporcionados durante la reunión, más de 1.200.000 asegurados dependen del sistema de salud del IPS en todo el país.

Entre las medidas en análisis por parte de la nueva administración se encuentran: Lanzamiento de llamados a licitación que no se realizaron anteriormente, reorganización del sistema de agendamiento, la implementación progresiva de teleconsultas.

“Den a conocer los planes de acción para que la ciudadanía sepa que habrá una respuesta”, pidió la diputada, quien aseguró que hará un seguimiento del cumplimiento en los próximos seis meses.

Pedido de informes y cuestionamientos a tercerizaciones

Vallejo anunció que volverá a presentar un pedido de informes desde la Cámara de Diputados para exigir datos detallados sobre costos y contrataciones.

Uno de los puntos que cuestionó fue la falta de “trazabilidad” en los gastos: aseguró que no existe información clara sobre cuánto cuesta realizar estudios dentro del IPS frente a los servicios tercerizados.

“No satanizo la tercerización, pero hay que explicar cuánto cuesta acá y por qué se terceriza en vez de potenciar recursos propios”, expresó.

También adelantó que investigará contratos vinculados a servicios de limpieza y seguridad, al tiempo de señalar denuncias sobre presuntas irregularidades laborales.

La diputada se dirigió directamente al presidente de la República: “Te digo a vos, Santiago Peña, esto no puede continuar así. No se puede esperar a que haya muertes y repercusión mediática para recién tomar medidas”.

Vallejo reiteró que acompañará el proceso con “voto de confianza” hacia el nuevo equipo logístico, pero advirtió que exigirá resultados concretos.

“Vamos a seguir de cerca cada paso. Necesitamos respuestas reales para más de un millón de asegurados”, concluyó.