Dirigente estudiantil de Capitán Miranda pide más apoyo a jóvenes

La mañana de este martes 3 de marzo se realizó un acto oficial para la conmemoración del aniversario número 112 del distrito de Capitán Miranda, en la explanada de la municipalidad de la localidad itapuense.

La representante estudiantil del Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni, Andrea Scharamaier, resaltó la necesidad de invertir y generar más participación para las juventudes. Reclamó, además, la falta de espacios para los mismos en la ciudad.

“Con respeto y esperanza pedimos más acompañamiento”, dijo. Además, explicó en acciones concretas a qué se refiere con el concepto de acompañamiento.

Refirió que son necesarios: más espacios culturales, programas deportivos permanentes, espacios de diálogo juvenil, becas y apoyo educativo para universitarios y talleres de capacitación o formación laboral.

La joven expresó: “Que este aniversario no sea solo celebración, y que sea un compromiso de las autoridades y de toda la población”. Subrayó, además: “No pedimos privilegios, pedimos oportunidades”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contrapartida, el intendente municipal de la ciudad, Luciano Becker (ANR), se limitó a realizar una felicitación al esfuerzo y el trabajo de todos quienes hacen al distrito. Destacó que la “unión” es un elemento clave para el desarrollo del distrito.

Lea más: Importante movimiento turístico en Encarnación durante primer finde largo del año

Aniversario 112

El distrito cumple 112 años y realiza su celebración cada 3 de marzo, fecha fijada por convención, por Ordenanza Municipal 74/2001. Fue elegida la fecha del cumpleaños del capitán a quien honra la ciudad en su nombre, Emeterio Miranda Esquivel, excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935).

No se tiene dato exacto sobre la fecha de llegada de los fundadores de esta comunidad, pero se sabe que fue en el año 1914.

Capitán Miranda fue fundado en el año 1936 y, según el Decreto Nº 15.480, de fecha 15 de julio de 1939, se habilitó oficialmente la Junta Económica Administrativa.

Visto el informe favorable del inspector general de municipalidades y de acuerdo con la Ley 915, cuyo decreto fue refrendado por el presidente de la República, José Félix Estigarribia, se acuerda la fundación de la Junta Económica y Administrativa en la colonia Capitán Miranda.

Lea más: Rehabilitación de la ruta Graneros del Sur con plazo casi vencido y con un avance de sólo el 47%

El distrito

El 10 de julio de 1945, por Decreto Ley Nº 9484, se eleva Itapúa a la categoría de departamento, se determina el territorio de 16.525 km² y la división política del departamento.

En aquella división, Itapúa tenía solo 17 distritos (actualmente tiene 30) y Capitán Miranda formaba parte del distrito de Encarnación. Hoy, Capitán Miranda es un distrito autónomo con una superficie de 224 kilómetros cuadrados y una población de 9.528 habitantes.

El distrito se compone de cuatro compañías que son Federico Chávez, Cerrito, Ytororó y Alborada 2. Es un distrito mediterráneo y limita con siete distritos que son: Fram, Encarnación, Jesús, La Paz, Trinidad, Cambyretá y Nueva Alborada.

Topográficamente, gran parte del distrito está cubierta por tierras altas con pequeñas ondulaciones en el terreno. Es atravesado por pequeños arroyos como el Curi’y, Estadero Cue, Cerrito, Porá, Ca’yguangué y Ypecurú.