Justicia levanta suspensión e Indufar retoma ventas de fármaco para bajar de peso

A través de un comunicado oficial, la firma Indufar informó que el mismo juzgado que había puesto un freno a la venta de su producto para el control de peso, el T.G. 10 (Tirzepatida), decidió dar marcha atrás y revocar la medida cautelar.

Con esto, el medicamento vuelve a las estanterías de las farmacias, y busca recuperar la confianza del mercado.

La empresa señaló que, en sus más de 50 años de trayectoria, siempre se han ajustado a las reglas de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Según argumentan, la decisión judicial ratifica que sus procesos cumplen con las normas de calidad.

Caso de pancreatitis aguda

El caso estalló cuando un hombre, tras utilizar un inyectable en Santa Rosa del Monday (Alto Paraná), terminó internado de urgencia con un cuadro de pancreatitis aguda e hipoglucemia severa. Ante el riesgo de que más personas pasaran por lo mismo, el Juzgado de Paz local decidió suspender la venta del fármaco de forma preventiva.

Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que el hecho se produjo tras el uso de medicamentos falsificados.

La propia Dinavisa lanzó un alerta roja sobre la existencia de un lote “falso” del T.G. 10 que circulaba principalmente en Alto Paraná. Estos productos ilegales, presentados en frascos viales de 0,5 mL, no tienen ningún control de fabricación ni garantía de qué es lo que realmente contienen.

Desde Indufar aseguran que su actuar siempre fue transparente y que colaboraron para que se aclare la situación.