Karapaí: padres toman escuela para exigir la habilitación del Bachillerato Técnico Agropecuario

Los padres de la Escuela Básica N° 6.551 San Lorenzo, de la ciudad de Karapaí, departamento de Amambay, decidieron tomar la institución educativa para exigir la habilitación del Bachillerato Técnico Agropecuario. Se manifestaron frente al recinto escolar, que se mantuvo cerrado para evitar el ingreso de docentes y alumnos.

La Escuela Básica San Lorenzo está ubicada a unos 277 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

“Vamos a seguir con esta protesta mientras no tengamos una respuesta favorable; queremos que nos habiliten con bachillerato con todos los rubros”, indicó Leonardo Giménez, integrante de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) de la institución.

Por su parte, Alcides Arias, otro padre de familia, señaló que esperan un resultado positivo de parte de los entes responsables, consistente en la resolución de apertura del Bachillerato por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Pedido de informe a los responsables

El concejal departamental de Amambay, Amancio López (PLRA), señaló que expuso ante el pleno del colegiado la situación planteada en la escuela. En consecuencia, resolvieron elevar un pedido de informe a la Secretaría de Educación de la Gobernación y a la Dirección Departamental de Educación para buscar una solución al problema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El edil López también manifestó que otras dos instituciones de la ciudad de Karapaí aguardan la habilitación de rubros docentes y que, de no tener una respuesta favorable en las próximas horas, también realizarán medidas de protesta. Se trata de las escuelas 14 de Mayo y Josefina Plá, según el legislador.

Lea más: Kits del Gobierno en PJC: “hay faltante en la mayoría de las instituciones”

Por su parte, el concejal Cristhian Franco (ANR), presidente de la Junta Departamental, informó que se remitió una nota a los responsables de la educación en Amambay, quienes se comprometieron a dar una solución.