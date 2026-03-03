Marzo Azul: intensifican la lucha contra el cáncer de colon

El cáncer de colon se desarrolla en el intestino grueso debido a una combinación de factores genéticos y hábitos de vida. Según la doctora Myrian Oviedo, jefa de Coloproctología del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), la prevención no solo depende de la genética, sino de acciones concretas y controles médicos oportunos.

“La detección temprana es la herramienta más efectiva para reducir el impacto de esta enfermedad y mejorar radicalmente las posibilidades de curación”, afirma la especialista.

¿Cuándo empezar los controles?

Aunque históricamente el riesgo aumentaba significativamente a los 50 años, las recomendaciones actuales instan a hombres y mujeres a realizarse una colonoscopia a partir de los 45 años, incluso si no presentan síntomas ni antecedentes familiares.

Es fundamental consultar con un gastroenterólogo o coloproctólogo ante la presencia de:

Sangrado anal o en las heces.

Cambios persistentes en el ritmo intestinal .

Pérdida de peso y apetito sin causa aparente.

Dolor abdominal recurrente, anemia o cansancio extremo.

Pilares para la prevención

La doctora Oviedo destaca que adoptar un estilo de vida saludable reduce drásticamente el riesgo de desarrollar tumores malignos.

Dieta rica en fibra : Aumentar el consumo de frutas, vegetales y legumbres.

Hidratación y baja grasa : Reducir alimentos ultraprocesados.

Control de peso : Evitar el sobrepeso y la obesidad.

Actividad física : Realizar ejercicio de forma regular.

Evitar el tabaco : El cigarrillo es un factor de riesgo directo.

Moderar el alcohol: Limitar su consumo diario.

La especialista pidió tener especial cuidado con las carnes. Afirmó que es importante limitar el consumo de carnes rojas y evitar aquellas procesadas o cocinadas directamente al fuego, como el asado.

En Paraguay, el cáncer colorrectal suele ser la segunda o tercera causa de muerte por cáncer, compitiendo con el de mama y próstata.