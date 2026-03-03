Municipalidad de Asunción interviene vertedero clandestino en barrio San Pedro

Este martes, funcionarios de la Municipalidad de Asunción realizaron una intervención en un predio privado ubicado en el barrio San Pedro de la capital que está siendo utilizado como vertedero clandestino y representa un peligro para la salud de los vecinos.

Eduardo Olmedo, director de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, comentó que los vecinos manifiestan que hay menores de edad “afectados por bacterias” provenientes del vertedero.

El predio acumula no solo materiales reciclables desechados, sino también una gran cantidad de desechos orgánicos, situación que genera un ambiente de insalubridad.

“Es un riesgo para la comunidad”

La cantidad de basura es tal que se pueden ver desechos acumulados por encima del nivel de la muralla perimetral del terreno.

“Es un riesgo para la comunidad”, insistió Olmedo, quien añadió que el Ministerio Público tomará intervención en el caso hoy.